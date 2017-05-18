歐洲商會：勞基法困擾僱主 也違反多數勞工期望
〔記者羅倩宜／台北報導〕歐洲商會今（18日）晚舉行一年一度「歐洲日」晩宴，理事長何可申以「增強台灣經濟動能（Building Lasting Economic Momentum）」為題發表演説，他特別提出勞基法，表示政府對工作日數及時數限制過多，缺乏彈性，既對僱主造成困擾，也違反多數勞工期望。他並呼籲台灣與歐盟加強合作，確保台灣經濟持續復甦。
今年歐洲日晩宴，在台歐商出席人數創新高，達710位，較去年成長7%。歐洲商會新任理事長何可申表示：「蔡總統，我不知道你的民調支持度現在是多少，但從現場人數來看，你今年肯定比去年受歡迎！」。商會指出，所有座位在3月底就已銷售一空，還不夠會員報名出席，最後只好把工作人員的座位也讓出來。
蔡英文總統在致詞時感謝何可申給予的溫暖，但她坦承，台灣的經濟數據在改善，「但政府的民調是例外，這是因為人民沒有耐性，想要政府更快，更努力，這是我們打算做的。」
何可申表示，多項數據顯示，台灣經濟正在強勁復甦，包括景氣燈號、PMI指數等。但他也強調，「要建立持久的經濟動能，必須積極向前看」；台灣該做的不止是與全球趨勢同步而已，還要更前瞻，例如投資新科技和服務業。他以「亞洲矽谷」及「五＋二」新興産業的物聯網為例，建議台灣政府帶頭，與歐洲合作，將歐洲的優勢科技引進本地。
歐洲商會認為，引進這類歐洲先進科技，不僅可用於民間產業升級，也能提升政府的服務品質和效率，同時更有助於綠能目標，降低碳排放量。
在勞動議題上，何可申呼籲政府也採取同様的前瞻政策，尤其是限制勞工連續工作的日數及時數等規定；他指出，新修訂的勞動法，「已對僱主造成一些困難，也違背很多勞工的期望。」歐洲商會呼籲，台灣政府應做通盤考量，在勞基法的適用上給予合理彈性，令勞僱雙方皆蒙其利。
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