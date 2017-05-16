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室內禁菸放寬？ 國健署：研議酒吧夜店可設吸菸室

有媒體報導指出，國健署副署長游麗惠表示，近來正與各部會研議修正《菸害防制法》草案，允許酒吧、夜店設置室內吸菸室。（資料照，記者蔡文居攝）

2017-05-16  11:41

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部國民健康署年初提出《菸害防制法》修正草案，研擬室內全面禁菸，但有媒體報導指出，國健署副署長游麗惠今天表示，由於本次修法以保護兒少遠離菸害為主要目的，近來正與各部會研議修正草案，允許酒吧、夜店設置室內吸菸室。

據《聯合報》報導，國民健康署今年1月4日公告《菸害防制法》修正草案，規定酒吧、夜店、雪茄館將全面禁菸，但卻引起相關業者反彈。副署長游麗惠表示，近來正研議修正草案，考慮讓夜店、酒吧等業者可在室內設置吸菸室，草案預計在5月底送交行政院。

報導也提到，游麗惠還說，衛福部法規會已針對草案內容進行文字修正，國健署昨天也跨部會與警政署、財政部、法務部等單位進行文字上的研議，本次修法將以保護兒少遠離菸害為主要目的。

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