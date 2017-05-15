若我國選手國旗被扯？柯文哲嘆氣、語塞…
2017-05-15 11:54
台北市長柯文哲（右）15日赴市議會，針對「2017世大運、臺北市維安政策」進行專案報告，會前和幕僚討論時，習慣性地抓抓頭。（記者廖振輝攝）
〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今上午赴議會進行「2017世大運、台北市維安政策」專案報告，對於國旗問題，柯文哲數度語塞不願表態；民進黨台北市議員洪健益甚至質詢，如何因應我國選手奪冠，手持的國旗卻被中國隊員扯掉？柯文哲嘆一口氣，僅說「我們一定不會讓這種事情發生，儘量不要讓它發生是我的責任。」
洪健益指，2002年亞洲柔道賽曾發生我國選手被中國隊搶國旗事件，洪還於議場秀出《刑法》第160條，指意圖侮辱中華民國而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗者，處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。
柯文哲語塞說，「我們當然會想辦法避免這種事情發生」；接著又乾笑說，這很難在1分鐘內說明清楚，他問過國際體總主席，對方說「你們自己都簽說要遵守奧會規定，啊現在跟我講這些，他說你們怎麼好像都沒有守法的概念」，對方也說「你們當初申辦就有簽，一定遵守奧會規定」，不然就不要簽。
至於是否要依《刑法》執法？柯文哲表示，「我們一定不會讓這種事情發生，儘量不要讓它發生是我的責任。」
國民黨台北市議員王欣儀則詢問柯文哲要不要持國旗進場，呼籲民眾行銷國旗？柯文哲與一旁的北市府秘書長蘇麗瓊頻交換意見，但不願回應。至於民眾穿國旗裝是否會導致干擾世大運賽事？柯文哲也說，這問題很難回答，並強調就遵守奧會規定。
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