管碧玲將提案修法 女性每生一胎增計2年年資
2017-05-14 15:31
〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天母親節，立委管碧玲表示，為體恤勞苦功高的職業婦女，她已提出勞工保險條例的修正案，讓女性投保期間每生育1胎，可增計2年年資。
管碧玲今天邀請7組家庭，由暖男爸爸帶著孩子，從拌料、入模、調味到上色、烘烤成品，全程DIY手作各式甜點與蛋糕，獻給在場的媽媽們。
管碧玲指出，在高度就業競爭與長工時的情況下，台灣很多婦女必須犧牲生養小孩的樂趣，這也是台灣的生育率逐年下降原因之一。
管碧玲說，勞工退休年齡又將從今年起逐年增加，未來要到65歲才能退休，制度與環境恐更不利職業婦女，媽媽勞工要照顧小孩，還要工作，蠟燭兩頭燒，更是辛苦，更不利生育的增加。
管碧玲強調，為體恤勞苦功高的職業婦女，並緩解少子化的國家生育危機，她認為可參採法國職業婦女生育保障制度，並已提出勞工保險條例的修正案，讓女性投保期間每生育1胎，可增計2年年資，如修法成功，可讓婦女同胞提早退休，早日享受回歸家庭之樂。
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