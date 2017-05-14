| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
卡巴斯基證實 勒索病毒2.0出現變種 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 政治

管碧玲將提案修法 女性每生一胎增計2年年資

2017-05-14  15:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天母親節，立委管碧玲表示，為體恤勞苦功高的職業婦女，她已提出勞工保險條例的修正案，讓女性投保期間每生育1胎，可增計2年年資。

管碧玲今天邀請7組家庭，由暖男爸爸帶著孩子，從拌料、入模、調味到上色、烘烤成品，全程DIY手作各式甜點與蛋糕，獻給在場的媽媽們。

管碧玲指出，在高度就業競爭與長工時的情況下，台灣很多婦女必須犧牲生養小孩的樂趣，這也是台灣的生育率逐年下降原因之一。

管碧玲說，勞工退休年齡又將從今年起逐年增加，未來要到65歲才能退休，制度與環境恐更不利職業婦女，媽媽勞工要照顧小孩，還要工作，蠟燭兩頭燒，更是辛苦，更不利生育的增加。

管碧玲強調，為體恤勞苦功高的職業婦女，並緩解少子化的國家生育危機，她認為可參採法國職業婦女生育保障制度，並已提出勞工保險條例的修正案，讓女性投保期間每生育1胎，可增計2年年資，如修法成功，可讓婦女同胞提早退休，早日享受回歸家庭之樂。

廣告
  • 慶祝母親節，管碧玲DIY手作甜點。（管碧玲服務處提供）

    慶祝母親節，管碧玲DIY手作甜點。（管碧玲服務處提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勞工保險條例 年資 管碧玲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：管碧玲將提案修法 女性每生一胎增計2年年資


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.