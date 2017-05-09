美軍想參觀中科院飛彈研發 軍方堅持不公開

美方要求參觀中科院的系製中心、系發中心等敏感單位，軍方為保持國防自主性，一向會予以婉拒。（資料照，記者羅添斌攝）

2017-05-09 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕台美軍事交流日趨緊密，光是2016年美軍來台訪問人數就高達上千人次，對台灣武器研發進程也亟欲掌握，經常要求參觀中科院，更要求想看看雄二E巡弋飛彈、雄三超音速反艦飛彈以及新一代智能水雷等武器，不過參訪要求都被軍方婉拒。

根據《風傳媒》報導，軍方官員指出，美軍來台提供不少國軍備戰的寶貴意見，但美方的「要求」軍方也不能照單全收，例如要求參觀中科院的系製中心、系發中心等敏感單位，軍方為保持國防自主性，一向會予以婉拒，特別是美國十分關注未提出技術協助下，台灣如何獲得發展巡弋飛彈或彈道飛彈的關鍵零組件，因此對飛彈研發部門有極大興趣，但在我方堅持對這方面有所保留。

軍方指出，為了不讓美方感覺到被拒，現在只要美方提出參選中科院的需求，軍方都會安排美方官員到經常公開的中科院軍民通用中心「龍園園區」，而美方也會對此意識到軍方保留的態度。