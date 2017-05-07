遭質疑女人無法擔重任 洪秀柱嘆：查甫人無站頭前

國民黨黨主席選舉高屏區政見說明會今舉行，現任主席洪秀柱遭質疑她當黨主席的這一年來沒政績，她委屈的解釋「不是查某人才無情，是查甫人無站頭前」。（記者王榮祥攝）

2017-05-07 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉高屏區政見說明會今舉行，6位候選人依序上台闡述各自理念，輪到現任主席洪秀柱上台時，她先帶領民眾清唱世上只有媽媽好，向所有母親致敬。對於有人質疑她當黨主席的這一年來沒政績，她用台語無奈的說「不是查某人無才情，是查甫人無站頭前」。

據《新頭殼》報導，國民黨政見發表今在高雄鳳山青年未來館（原國民黨高縣黨部）四樓舉行，依序為郝龍斌、潘維剛、洪秀柱、詹啟賢、吳敦義、韓國瑜，每人15分鐘。洪秀柱以國台語交雜，先是批民進黨政府執政不力，隨後話鋒一轉，表示她帶領國民黨這一年來過得很辛苦，因為有人質疑她的能力，認為她是女人無法扛下黨魁這個重任。

洪秀柱無奈的說，「不是查某人無才情，是尊重某甫人站頭前」，應該查甫人要站出來才對，但查甫人攏「踮踮」（安靜），把重任丟給女人去承擔，所以這一年來才會過得很辛苦，言下之意似乎是在暗示國民黨其他男人不願出來承擔責任。