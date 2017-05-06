國黨魁政見發表會 韓國瑜：台獨比梅毒可怕

2017-05-06 16:39

［記者陳鈺馥／台北報導］國民黨主席選舉第2場電視政見發表會今天下午舉行，黨主席參選人韓國瑜表示，「台獨比梅毒可怕」，梅毒只是殘害幾個人，台獨會殘害2300萬人民。

韓國瑜指出，民進黨愛台灣，這是一種台獨，國民黨愛台灣，但不支持台獨，國民黨雖有悠久歷史，但黨員一定要能隨著時代調整觀念。

韓國瑜認為，「什麼叫台獨，台獨比梅毒可怕」，梅毒只是殘害家庭、幾個人，台獨殘害2300萬人民，還會引發戰爭，國民黨應全力發展中華民國的對外關係。