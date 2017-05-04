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迎向未來 英國盼與台合作科技創新

2017-05-04  20:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國在台辦事處今天舉行首屆「台英科技創新研討會」，邀請台灣諾貝爾得主李遠哲、生醫、機械與太空等產學界人士出席。英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）在會中表示，英國在台辦事處今年將著重發展科學與創新產業，包括健康與生命科學、未來製造業、乾淨能源、數位經濟與太空等5大優先產業領域，相當貼近台灣的「5+2產業」，希望積極與台灣合作。

英國在台辦事處為強化英國與台灣產業合作，今天上午首次舉辦「台英科技創新研討會」，並邀請李遠哲發表專題演講。唐凱琳致詞時則說，台灣與英國不約而同將科學與創新列為成長策略的核心，有許多方式可進行更密切的合作，解決難題、同時創造商業利益。而英國堅信密切的產學合作相當重要，因此也特別邀集約五十名來自生醫、機械與太空等產學界人士出席，加強彼此交流。

具體而言，英國創新科技部（Science and Innovation Network）設有11項具體發展科學與創新的目標，依據各地域與國家特性，贊助英國外館發展在地化的重點領域。唐凱琳昨即在會中宣佈今年在台辦事處已訂定優先推廣的5大產業領域，包括健康與生命科學、未來製造業、乾淨能源、數位經濟與太空，非常貼近台灣的「5+2」創新產業。

李遠哲演講時則從全球尺度來看國際合作，李遠哲提到大家重視經濟成長，但時代與環境已經不一樣，真正會阻止經濟成長的其實是「氣候變遷」，因其將導致嚴重的社會問題。李遠哲強調，氣候變遷是全球議題，

不是任何單一國家的責任，且時間已經不多。李遠哲呼籲經濟成長不能再依靠傳統方式，而應該轉型，且需透過國際科學合作，發展科技創新，應對全球共同面臨的挑戰。

英國在台辦事處在未來數月內，將辦理多項英國與台灣的互訪活動，包括贊助台灣人員赴英國參加能源大會、機器人週與參訪英國主要太空機構等；也將邀請英國有關機器人、醫療科技、網路與資料科學及太空等領域代表團訪台交流。

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  • 英國駐台代表唐凱琳、諾貝爾得主李遠哲博士與工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬在首屆「台英科技創新研討會」合影。（英國在台辦事處提供）

    英國駐台代表唐凱琳、諾貝爾得主李遠哲博士與工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬在首屆「台英科技創新研討會」合影。（英國在台辦事處提供）

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