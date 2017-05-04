迎向未來 英國盼與台合作科技創新

2017-05-04 20:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國在台辦事處今天舉行首屆「台英科技創新研討會」，邀請台灣諾貝爾得主李遠哲、生醫、機械與太空等產學界人士出席。英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）在會中表示，英國在台辦事處今年將著重發展科學與創新產業，包括健康與生命科學、未來製造業、乾淨能源、數位經濟與太空等5大優先產業領域，相當貼近台灣的「5+2產業」，希望積極與台灣合作。

英國在台辦事處為強化英國與台灣產業合作，今天上午首次舉辦「台英科技創新研討會」，並邀請李遠哲發表專題演講。唐凱琳致詞時則說，台灣與英國不約而同將科學與創新列為成長策略的核心，有許多方式可進行更密切的合作，解決難題、同時創造商業利益。而英國堅信密切的產學合作相當重要，因此也特別邀集約五十名來自生醫、機械與太空等產學界人士出席，加強彼此交流。

具體而言，英國創新科技部（Science and Innovation Network）設有11項具體發展科學與創新的目標，依據各地域與國家特性，贊助英國外館發展在地化的重點領域。唐凱琳昨即在會中宣佈今年在台辦事處已訂定優先推廣的5大產業領域，包括健康與生命科學、未來製造業、乾淨能源、數位經濟與太空，非常貼近台灣的「5+2」創新產業。

李遠哲演講時則從全球尺度來看國際合作，李遠哲提到大家重視經濟成長，但時代與環境已經不一樣，真正會阻止經濟成長的其實是「氣候變遷」，因其將導致嚴重的社會問題。李遠哲強調，氣候變遷是全球議題，

不是任何單一國家的責任，且時間已經不多。李遠哲呼籲經濟成長不能再依靠傳統方式，而應該轉型，且需透過國際科學合作，發展科技創新，應對全球共同面臨的挑戰。

英國在台辦事處在未來數月內，將辦理多項英國與台灣的互訪活動，包括贊助台灣人員赴英國參加能源大會、機器人週與參訪英國主要太空機構等；也將邀請英國有關機器人、醫療科技、網路與資料科學及太空等領域代表團訪台交流。