獲選美國科院院士 陳建仁、朱敬一國籍改回台灣

副總統陳建仁與中研院院士朱敬一入選美NAS院士，兩人的國籍一度被標為「中國台灣」，外交部表示，已要求儘速更正。（本報合成）

2017-05-04 02:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國著名的科學家組織「美國國家科學院」（United States National Academy of Sciences, NAS）2日公布今年的院士，副總統陳建仁與中研院院士朱敬一都入選新科NAS外籍院士。但兩人在美國國家科學院網站上的國籍卻被標為「中國台灣」（Taiwan, China），引發當事人及國內不滿。不過美國國家科學院國家科學院官網已於美東時間3日中午將陳、朱兩人的國籍資料去掉中國、正名為「台灣」（Taiwan）。

美國國家科學院（NAS）2日公布2017年最新入選的84名院士及21名外籍院士名單，我國副總統、中研院院士陳建仁及中研院院士朱敬一，以傑出的學術研究貢獻，獲選為美國國家科學院外籍院士。該網站公布名單時，一併標出新院士在選拔期間的所屬機構與國籍，卻驚見陳建仁與朱敬一的所屬國籍，被標記為「中國台灣」（Taiwan, China）。

總統府發言人林鶴明表示，對於這樣的錯誤，副總統得知後也認為這無法接受，正由中研院洽該單位要求更正。人在瑞士的朱敬一先是透過臉書指出，「昨晚收到通知，有點surprise，但是當然還是很高興」。不過他在回覆記者的郵件中表示，國籍被標示「中國台灣」當然無法接受，他表示會進一步瞭解、溝通。

外交部也表示，得知該案後立即電請我駐美國代表處向美國國家科學院表達嚴正關切，並要求儘速更正，同時請美國政府協助，也將密切注意此案發展，並適時對外說明。

據了解，以前台灣籍獲選的外籍院士，國籍會直接標示「Taiwan（台灣）」。知情人士表示，這次可能是NAS的疏失。果然在美東時間3日中午時分上網查詢時，發現陳建仁與朱敬一兩人的國籍資料，都已去掉中國、正名為「台灣」（Taiwan）。

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美國國家科學院公布2017年最新入選的84名院士及21名外籍院士名單