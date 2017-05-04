獲選美國科院院士 陳建仁、朱敬一國籍改回台灣
副總統陳建仁與中研院院士朱敬一入選美NAS院士，兩人的國籍一度被標為「中國台灣」，外交部表示，已要求儘速更正。（本報合成）
〔即時新聞／綜合報導〕美國著名的科學家組織「美國國家科學院」（United States National Academy of Sciences, NAS）2日公布今年的院士，副總統陳建仁與中研院院士朱敬一都入選新科NAS外籍院士。但兩人在美國國家科學院網站上的國籍卻被標為「中國台灣」（Taiwan, China），引發當事人及國內不滿。不過美國國家科學院國家科學院官網已於美東時間3日中午將陳、朱兩人的國籍資料去掉中國、正名為「台灣」（Taiwan）。
美國國家科學院（NAS）2日公布2017年最新入選的84名院士及21名外籍院士名單，我國副總統、中研院院士陳建仁及中研院院士朱敬一，以傑出的學術研究貢獻，獲選為美國國家科學院外籍院士。該網站公布名單時，一併標出新院士在選拔期間的所屬機構與國籍，卻驚見陳建仁與朱敬一的所屬國籍，被標記為「中國台灣」（Taiwan, China）。
總統府發言人林鶴明表示，對於這樣的錯誤，副總統得知後也認為這無法接受，正由中研院洽該單位要求更正。人在瑞士的朱敬一先是透過臉書指出，「昨晚收到通知，有點surprise，但是當然還是很高興」。不過他在回覆記者的郵件中表示，國籍被標示「中國台灣」當然無法接受，他表示會進一步瞭解、溝通。
外交部也表示，得知該案後立即電請我駐美國代表處向美國國家科學院表達嚴正關切，並要求儘速更正，同時請美國政府協助，也將密切注意此案發展，並適時對外說明。
據了解，以前台灣籍獲選的外籍院士，國籍會直接標示「Taiwan（台灣）」。知情人士表示，這次可能是NAS的疏失。果然在美東時間3日中午時分上網查詢時，發現陳建仁與朱敬一兩人的國籍資料，都已去掉中國、正名為「台灣」（Taiwan）。
相關連結請見︰
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 補教實名制若通過 呂捷：我就去改名為...
- 自揭黑暗面 小布終於吐實離婚主因 ...
- 自由廣場》想起國民黨說年金「一定要改」…
- 家長控不當管教 北園國小教務主任鞠躬致歉
- 〈失戀情傷〉這世界滿是 妳我愛的遺蹟
- 補習班追問林奕含案「怎麼回事？」 陳星回答...
- 〈生活停看聽〉孩子成長點滴 錯過就追不回
- 大聯盟滿1週之惑 胡智為求助殷仔
- 大巨蛋移樹 市長室與遠雄開會授權
- 女作家之死 議員公布狼師姓名
- 插管之爭 瓊瑤、平鑫濤子女決裂
- 營建股上市難 多得靠借殼
- 濃濃台味戰 殷仔飆7K優質好投
- 戴資穎球衣不合 羽協優良認證被打臉
- 阿里山沼平公園 紫藤花瀑柔美
- 是否收留油桐樹 埔里覺靈寺將討論
- 《插管之爭》平雲︰ 父是失智不是病危
- 戴資穎球衣事件「助攻」《國民體育法》今初審通過
- 魚槍愛好者：網具濫捕才是海洋殺手
- 噴了最高罰7500 北捷：酒後搭乘請攜嘔吐袋
- 《台股青紅燈》1989年不會再回來
- 22發三分火箭砲 射爆馬刺
- 鏗鏘集》世代正反，時代光影
- 《謠言終結站》秋刀魚長寄生蟲 煮熟吃無害
- 2子患肌萎症 她磨出堅韌獲10大傑出愛心媽媽
- 型農大聯盟進駐市府餐廳 陳菊到場加油刺激買氣
- 《如懿傳》殺青 張鈞甯魔咒嚇跑同劇演員
- 標檢局的司機不爽「上司」 拿西瓜刀找科長理論
- 「100元給妳買零食」色鄰摸胸少女塞錢封口
- 翁秀嬌半世苦難 「台版阿信」熬出頭
- 8點檔女星一個深蹲 鮮血四濺慘見紅
- 公車候車亭 豆腐岬誤植為鉀
- 《北市》冷熱兩極 高中職特招報考銳減
- 翻臉準備中？ 北韓國營媒體罕見批中
- 美聯準會淡化Q1成長不佳 維持利率不變
- 虎尾5座垃圾山 邀環署長返鄉體驗
- 【專家說法】不想背罵名 忽略女友自主權
- 脫歐英鎊跌 溫網提高獎金補匯差
- 廟宇彩繪傳承 父子合修師祖畫作
- 用打火機照明看油加滿沒 下場GG了...
標題：獲選美國科院院士 陳建仁、朱敬一國籍改回台灣
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email