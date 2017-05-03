批前瞻也請具體點 張景森：別用一般性批評

2017-05-03 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕政府推出「前瞻基礎建設計畫」被質疑是錢坑，前瞻計畫規劃者之一的張景森認為，若有疑慮，應該是挑出來具體來談，而非只是一般性的批評，這樣政府也無從回答。

《聯合報》報導，政務委員張景森上廣播節目談前瞻，對於有聲音批評前瞻是錢坑，張景森為此反駁說，前瞻計畫的內容厚厚一本，哪個不合適、浪費錢、炒地皮或是造成災難，可以挑出來具體項目來談，若只是一般性的批評，政府也無從回答。

台北市長柯文哲曾說過淡海輕軌會「虧到不醒人事」，張景森認為這雖是事實，但大眾運輸是基礎建設，不能全從財政自主、沒有公共補貼的立場來假設，張景森就舉北捷木柵線來說，一開始也只有這一條、運量也很低，但當大眾運輸發展成網狀時，就會發揮作用。

談到基隆、新竹、彰化輕軌，張景森認為「大家不要太天龍國」，基隆有40幾萬人口，怎麼會虧損？正因政府希望短期內改快處理運輸問題，因此才會規劃基隆輕軌。同樣在彰化，同在大台中生活圈，具有100多萬人口，把大台中都會捷運系統用輕軌方式連結，有什麼不對？

日前指前行政院長毛治國是交通「沙皇」，張景森坦承自己卻實是有些情緒與憤怒，因為毛治國過去年主掌台灣交通發展，一些決策卻「誤了國家」。張景森否認是罵人，而是有禮貌的講，只是較直白、不虛偽。

對於國民黨阻擋前瞻，張景森認為，別讓國家該做的事情，變成政黨惡鬥，張景森還舉過去國民黨執政時期的2次特別預算案，都不超過2個月就提出，立法院1個月就通過，當時他也沒批評國民黨倉促，任何政黨在執政時，早已想好要做什麼事，一上任後就會趕快執行。