輔大蔣介石銅像拆了 網友：有進步

輔仁大學蔣介石整座銅像遭移除，目前為止不確定是校方，還是其他人所拆除。（圖擷取自無限期支持－全台裝置藝術"蔣"臉書）

2017-04-30 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕輔仁大學蔣介石銅像先前被破壞、「裝置藝術」，29日整座銅像遭移除，目前為止不確定是校方，還是其他人所拆除。

臉書粉絲專頁「無限期支持－全台裝置藝術"蔣"」，29日發布一張輔大蔣介石銅像被拆除的照片，並標記「看來是29日拆的」、「喔我的玩具啊～」。有網友留言， 「不只頭不見 整個都不見了」、「有進步」、「終於滾了」、「讚讚讚」、「滿感人的」、「終於～」、「現在想想，留在那邊也有好處，萬聖節化裝派對可以用」等。

2014年5月，輔大數名法律系學生在校內蔣介石銅像貼上「無限期支持蔣介石遺毒滾出校園」的標語，遭一名教官撞見後阻止，雙方爆發激烈口角衝突，教官以「蔣公是我心目中的偉人」為由，怒嗆學生「死小孩！」，引發廣大討論。

今年2月28日清晨，輔大蔣介石銅像受到學生及校外人士共十多人「襲擊」，使用砂輪機切鋸銅像，警方獲報後到場制止，逮捕3名學生和1名社會人士。