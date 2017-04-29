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郭董會見川普 謝金河：郭董為2020最大變數

鴻海總裁郭台銘今二度進入白宮，鴻海也發出聲明，證實正與美國政府洽談投資，期盼大幅增加集團在美投資金額。（彭博）

2017-04-29  11:29

〔即時新聞／綜合報導〕繼昨日會見美國總統川普，今（29）早鴻海董事長郭台銘二度進入白宮，鴻海並發出聲明稿表示​，期盼​​​大幅​增加​​​集團在美投資​金額​​​，以及正積極評估在美國建立製造設施的各項條件與可能的地點。財信傳媒董事長謝金河於臉書發文表示，郭台銘可能是2020年最大變數！

謝金河在臉書上提出兩大思考方向，他認為，郭董若見到川普，必定與鴻海響應川普的製造業重返美國有關，郭董這一動也給了外界很大的想像空間，郭董是否有可能參選2020？其次，鴻海獨立董事詹啓賢這一年來政治動作很大，他先出任國民黨主席洪秀柱的副主席，現在又跳下來，卯足全力搶黨主席，是不是有為郭董舖陳的可能性？

謝金河於所主持的電視節目中，與作家、政論家范疇探討「選賢與能」及「選富與能」。范疇表示，川普的當選來自創業者的世界觀，你想要多分配，就得先跟我創富，你想要創富，分配就得合理，這從川普當選到用人，甚至最近搬出來的減稅方案，都在川普創富的遊戲規則下運作。

臉書PO文指出，反觀台灣一直堅持分配先於創富，領導者用人都是優先採用不懂創富卻勇於分配的人，於是形成美國是創業家治國，台灣卻一直都是職業政客掌權，這樣的政治習俗是不是到了轉捩點？郭董可能是台灣2020最大的變數！

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  • 財信傳媒董事長謝金河認為，郭台銘這一動，給了外界很大的想像空間。（資料照／記者王孟倫攝）

    財信傳媒董事長謝金河認為，郭台銘這一動，給了外界很大的想像空間。（資料照／記者王孟倫攝）

  • 謝金河於臉書發文。（翻攝自謝金河臉書）

    謝金河於臉書發文。（翻攝自謝金河臉書）

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