總統專訪內容遭曲解 口譯哥對外媒很失望
2017-04-28 16:52
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨日接受《路透》專訪時以「被動性」的語調表示，「未來不排除有機會再和川普本人通話，不過這取決於情勢需求」。不過，《路透》卻以「臺灣總統說能再次與川普通話」為標題，讓「口譯哥」趙怡翔在臉書PO文強調「翻譯」的重要性。
趙怡翔PO文表示：「在接受路透社訪問時總統說：我們不排除有機會跟川普總統本人能夠通電話，但是這可能要看整個情勢的需求跟美國政府在處理這個區域的事務上面的考量。對於回答假設性問題，這是一句被動的話，而舉出許多通話前的條件。經路透社的『專業』翻譯，這句話成為：We don't exclude the opportunity to call President Trump himself，我們不排除打給川普總統。而標題更誇張：Taiwan president says phone call with Trump can take place again，臺灣總統說能再次與川普通話。」
趙怡翔指出，「這句話變主動的，而且標題裡條件消失了」，他認為，「訪問者有義務將受訪者的話清楚呈現，而不是透過扭曲炒新聞。我個人對路透社很失望，請他們多次要改，他們都不願意。這場教訓學到英文報也會亂報英文，誰說國際媒體就是專業？而『假新聞』風波在臺灣也存在，以後還是要更謹慎面對」。
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