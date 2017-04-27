國民黨：將婦聯會列附隨組織是株連九族
2017-04-27 10:06
〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今針對婦聯會召開聽證會，釐清其是否為國民黨附隨組織。國民黨行管會主委邱大展會前受訪痛批，從法律、實務而言，要把婦聯會列為國民黨附隨組織只要一個目的，就是「株連九族」，第二是看上婦聯會有錢，希望把他們的錢沒收。
黨產會報告指婦聯會早期財源，來自國民黨「代領轉發」經費，邱大展對此解釋，「代領轉發」是國民黨委託婦聯會執行一部分業務，這部分業務牽涉國家機密，因為是大陸的情報工作，遺族撫卹部分與國民黨與情報局做協商，由婦聯會執行業務。
邱大展說，黨產會必須認定是附隨組織，才可沒收財產，但認定附隨組織的第一個條件是現在的人事、財務、業務仍受國民黨實質控制，第二個條件則是人事、財務、業務曾經被國民黨控制，且不以相當對價脫離政黨控制。
邱大展指出，黨產會唯一拿出的證據，就是指婦聯會的人員與國民黨黨員有70％高度重疊，「我們不認為這能構成所謂附隨組織」，也看不到黨產會拿出有婦聯會脫離國民黨掌握時，是否付出不相當對價。
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