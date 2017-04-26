行腳328公里到新竹 工鬥籲重視勞工年金議題
2017-04-26 21:17
〔即時新聞／綜合報導〕工鬥年金基本保障行腳隊伍從高雄出發，徒步14天來到新竹，藉由行腳的方式表達對《勞工保險條例》修正案的不滿。表示勞工年金不應該低於基本工資，如此勞工退休後才有最基本的保障。也呼籲政府要履行與國道收費員的協議。
稍早工鬥在臉書專頁《2016工人鬥總統》上發文，表示從高雄出發至今，已走328公里，抵達新竹火車站，透過身體力行的方式，呼籲勞工共同重視這議題。行腳隊伍預計勞動節當天抵達台北市凱達格蘭大道表達訴求。
根據《蘋果日報》報導，桃園市產業總工會副理事長廖嘉鴻表示，年金已是老議題，民進黨不應該延續阿扁時代政策，往年金破產的方向解決勞工年金的問題。
廖嘉鴻說，現在因為軍公教年金的問題，勞工年金又再次被砍，希望政府往社會福利制度邁進，在勞工還沒退休以前，就給勞工年金保障基礎。
桃園市產業總工會兼任秘書葉瑾瑜說，勞工老年生活品質堪憂，每位平均領不到17500元，長照政策也不完備。葉瑾瑜表示勞工退休金，至少要達到基本工資，政府應透過稅務改革，從財富分配不均問題著手解決。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 徐巧芯認愛「台北陳致中」 周刊爆：疑同居
- 林飛帆也傳喜訊！ 婚宴將開30多桌
- 「捐地換容積」制度退場？ 柯P：10天內完整規劃
- 戴奧辛事件蛋農大失血 魏明谷：協助向衛福部求償
- 藍杯葛前瞻計畫審查 綠委：說話不算話
網友回應
熱門新聞
- 週刊爆料：劉錚私會主播進女廁 兩人在裡面待20分鐘...
- 昔日衝鋒槍掃射天安門 中國前上將監獄用筷子刺頸亡
- 中科路跨越環中路陸橋遲未建 民代籲中市府快動工
- 男星遭栽贓誣陷損失億元 嘆傷害烙印一輩子
- （影音）經國號戰機伴飛DC-3古董機 飛行員：感到非常、非常的榮幸！
- （影音）「最醜女明星」帥老公被拉客 自爆「我有大XX」嚇退流鶯
- 張忠謀交棒前奏？ 台積電今通過2董事候選人
- 噴漆、撒冥紙抗議退輔會脫序 警方硬起來逮2人
- 高素榮吐槽張東健 不是當總統的料
- MLB》陳偉殷換老闆 基特團隊391億買下馬林魚
- MLB》拚了！ 替補老將飛越捕手搏命搶分（影音）
- 中市河南路景觀橋梁施工 5/1起大型車禁行部份路段
- 3月房貸餘額近6.4兆 續創新高
- 嘉市》心鎖橋變美了 邀情侶回娘「嘉」
- 彰化火車站無障礙電梯「卡卡」 民眾怕怕
- 斗六300坪倉庫大火 濃煙竄天火勢驚人
- （影音）變性歌手不穿內衣入鏡 浪潮濕身走光片段流出
- 詐欺散彈打鳥踢鐵板 騙到不會ATM的老翁
- 印度盛宴開張 黃志芳：台灣不能錯過
- 後山文學獎 今年獎金飆3倍
- 赴德談女權遭問「妳憑什麼坐在這？」 伊凡卡囧答....
- 乾旱蜜源果樹遲開花 蜂蜜估減產7成
- 基隆天外天復育公園 發現瀕危植物綬草
- 鼓勵小朋友健行賞桐 苗市公所送「乖乖」
- 自由開講》禮崩樂壞，一蛋各婊
- 活動中心綠屋頂闢菜園 成為學童小農基地
- 48小時與15球鋪陳…胡智為完美首戰大聯盟
- MLB》光芒牛棚17上17下完封金鶯 胡智為未登板
- 法大選結果續拉抬 歐股小漲作收
- 北市推調降單一自住房稅 最快明年一月實施
- 敘利亞毒氣攻擊元兇 法外長：就是阿賽德政權！
- 白天高溫午後陣雨 入夜降溫至20度
- 沒速限標誌 超速挨罰民眾不服
- 戴奧辛蛋追出來源 李俊璋：食安檢驗須持續做
- 補貼外勞生子 勞動部估今年花551萬
- 水湳園區地下停車場 會呼吸
- 傳飼料摻工業氧化鋅 農委會初判未混用
- 胡爸透露 高中那一摔或許是關鍵
- 小轎車閃公車突前切車道 後車側撞失控翻覆
- NBA》2.4億買來養傷 拓荒者裁掉伊齊利
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：行腳328公里到新竹 工鬥籲重視勞工年金議題
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分