行腳328公里到新竹 工鬥籲重視勞工年金議題

2017-04-26 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕工鬥年金基本保障行腳隊伍從高雄出發，徒步14天來到新竹，藉由行腳的方式表達對《勞工保險條例》修正案的不滿。表示勞工年金不應該低於基本工資，如此勞工退休後才有最基本的保障。也呼籲政府要履行與國道收費員的協議。

稍早工鬥在臉書專頁《2016工人鬥總統》上發文，表示從高雄出發至今，已走328公里，抵達新竹火車站，透過身體力行的方式，呼籲勞工共同重視這議題。行腳隊伍預計勞動節當天抵達台北市凱達格蘭大道表達訴求。

根據《蘋果日報》報導，桃園市產業總工會副理事長廖嘉鴻表示，年金已是老議題，民進黨不應該延續阿扁時代政策，往年金破產的方向解決勞工年金的問題。

廖嘉鴻說，現在因為軍公教年金的問題，勞工年金又再次被砍，希望政府往社會福利制度邁進，在勞工還沒退休以前，就給勞工年金保障基礎。

桃園市產業總工會兼任秘書葉瑾瑜說，勞工老年生活品質堪憂，每位平均領不到17500元，長照政策也不完備。葉瑾瑜表示勞工退休金，至少要達到基本工資，政府應透過稅務改革，從財富分配不均問題著手解決。