獵雷艦建造照片曝光 聲納向美方採購
2017-04-26 17:13
首艘獵雷艦於義大利建造。（記者黃旭磊翻攝）
〔記者黃旭磊／高雄報導〕獵雷艦合約承造商慶富造船今天表示，獵雷艦聲納從未向中國採購，而是來自美國洛克希德馬汀公司（Lockheed Martin）。
慶富造船表示，外傳向香港中資廠商採購聲納並非事實，獵雷艦專案戰系整合商為美商洛克希德馬汀，外傳香港合約是副董事長（前計畫主持人）陳偉志為完善財務規劃，以個人名義向韓資L3 Capital簽約，L3 Capital設籍香港，董事長為韓籍人士，並非中國廠商，採購內容也無關獵雷艦合約。
相關人士指出，慶富於2014年打敗台船，拿下海軍「康平專案第二階段」計畫合約，以352億元於2025年以前新建6艘獵雷艦，第1艘獵雷艦船殼在義大利打造，預計明（2018）年2月下水，其他5艘全部在台灣自製，響應蔡總統「國艦國造」政策。
不過，慶富執行合約「在財務規劃上遭遇挑戰」，陳偉志為避免財務窘境，未經公司審核、違反採購程序自行與L3 Capital簽約，而L3 Capital並非中國廠商，並未違反國防部採購規定。
慶富表示，外界質疑興達港FRP造廠受阻影響期程，實則為政府土地跑程序花了很多時間，已簽約準備開工，合約期程照進度進行，海軍都有密切監督。
獵雷艦建造情形。（記者黃旭磊翻攝）
獵雷艦船艉。（記者黃旭磊翻攝）
獵雷艦船艏。（記者黃旭磊翻攝）
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