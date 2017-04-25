洪慈庸結婚 高潞．以用：我看臉書才知道
2017-04-25 09:04
時代力量立委洪慈庸和台中市新聞局長卓冠廷昨日登記結婚，並舉行婚宴。（資料照，洪慈庸服務處提供）
〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委洪慈庸昨日和台中市新聞局長卓冠廷登記結婚，當晚在台中市林酒店席開6桌，宴請親友，黨內人士也紛紛傳達祝福之意。同是時代力量立委的高潞．以用．巴魕剌透露，她看到洪的臉書才知道她結婚了。
據《三立新聞》報導，高潞．以用．巴魕剌認為，洪慈庸結婚是她人生的重要大事，也是時代力量的喜事，她願意獻上祝福。她表示，就像黃國昌妻子或林昶佐太太懷孕，洪慈庸結婚也一樣都是私領域的部分，而洪一向對這部分是很保密的。
時代力量黨主席、立委黃國昌則在趕赴婚宴時指出，洪慈庸大概一個多星期前通知餐敘一事，那時他心裡已經有數，但在洪慈庸尚未宣布前，他該做的就是把嘴巴閉好。
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