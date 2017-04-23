美國在台協會理事主席莫健今晚已抵台 將訪小英
2017-04-23 20:20
〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕美國在台協會（AIT）理事主席莫健今晚搭機訪台，美國在台協會人員前往接機，莫健此行除了將出席蚊蟲疫病防治國際會議，也將拜會蔡英文總統、國安會秘書長吳釗燮。
莫健在桃園機場被問此行是否向總統蔡英文帶來任何消息時，他僅笑著表示，很高興來到台灣，並以中文向記者說「謝謝」。
莫健在為期一周的訪台行程中，將參加美台2015年成立的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）在台灣舉辦的蚊蟲疫病防治國際會議，以彰顯台灣在全球衛生領域所能做的貢獻。
此外，莫健也將拜會蔡英文總統、國安會秘書長吳釗燮及外交部長李大維，也會與國民黨和時代力量等在野黨領袖會面。
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