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吳敦義選情樂觀？ 屏東逾2/3黨代表參選人支持

吳敦義到屏東拉票，爭取黨代表參選人支持。（記者葉永騫攝）

2017-04-23  16:25

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨主席參選人吳敦義今天下午到屏東縣議會與黨代表參選人座談，超過2/3的黨代表參選人到場表態支持，縣議會議長周典論表示，黨代表參選人除了為自己的選舉努力外，也會全力為黨主席拉票，使得吳敦義在屏東縣的選情相當樂觀。

吳敦義今天下午到縣議會與黨代表參選人見面座談，吸引了50、60名黨代表參選人到場，吳敦義暢談自己的理念，強調國民黨要培育人才、進行改革，做好監督民進黨，進而重返執政。

縣議會議長周典論指出，屏東縣黨代表一般黨部有67席，這次推出來的人員都相當優秀，整個團隊朝著打出全壘打邁進，希望在吳敦義帶領下讓國民黨重整旗鼓，重新執政。

這次黨代表選舉，屏東縣一般黨部登記核准有77人，應選67席，黃復興13席，有14人登記，當選率相當高，尤其在周典論的操盤下，有超過2/3黨代表參選人表態支持吳敦義，在黨代表參選人全力拉票運作下，無形中也為參選黨主席的吳敦義拉票，讓吳敦義在屏東縣的選情格外樂觀。

吳敦義與黨代表參選人逐一照相合影。（記者葉永騫攝）

吳敦義南下屏東拉票，黨代表參選人多數表態支持。（記者葉永騫攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 選情樂觀 黨主席 黨代表
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