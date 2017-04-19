立院周邊拒馬 晚間9點開始拆除
2017-04-19 21:56
今晚九時起，立法院周邊拒馬開始進行拆除作業（記者邱燕玲攝）
〔記者邱燕玲／台北報導〕今晚9時起，立法院周邊拒馬開始進行拆除作業，希望儘快讓立院周邊交通恢復暢行。
立法院秘書長林志嘉下午被問到何時會將籠蛇、拒馬撤除時表示，維安單位會盡快進行評估，站在立法院的立場，最好能夠儘快恢復常態，院方正持續和有關單位聯繫溝通。今晚九點就展開拒馬拆除作業。
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