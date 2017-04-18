地方議長助陣 郝龍斌帶近11萬份黨員連署完成登記

2017-04-18 11:04

〔記者施曉光／台北報導〕今天是國民黨主席選舉候選人登記最後一天，上午繼前副總統吳敦義完成登記後，國民黨副主席郝龍斌於吳離開10分鐘後，在台北市正、副議長吳碧珠、陳錦祥，澎湖縣副議長陳雙全、前高雄市副議長陸淑美以及部分立委陪同下，帶著約10萬8233份黨員連署書完成候選人登記。

郝龍斌強調，他有信心在520第一輪投票就能取得過半數選票，贏得勝選﹔對於媒體詢問是否贊成參與辯論？他說，透過辯論方式，除讓黨員了解候選人政見，也可以讓社會知道國民黨已經改變，展現民主形象。

郝龍斌指出，這次有多達1萬多份連署，是黨員自發寄給他的，其中還有1位黨員的父親日前才過逝，這名黨員告訴他，父親生前囑咐他一定要支持郝龍斌，他還秀出幾份黨員連署書給媒體看，藉此凸顯自己紮實連署、不造假的用意，不言而喻。

他還說，國民黨未來要再起，民意是唯一的力量，因此他今天特別邀請幾位地方議長陪同登記，並呼籲黨員支持堅持正道參選、以民意為依歸的郝龍斌當選黨主席。