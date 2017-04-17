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「郝賢」罵綁樁賄選 綠委諷：豈非對鏡痛罵？

郝龍斌15日受訪時指出，與基層座談時曾耳聞，請客、綁樁、拉人頭、給津貼等賄選綁樁手法。（資料照，記者方賓照攝）

2017-04-17  13:38

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人詹啟賢、郝龍斌相繼直指，黨魁選舉賄選綁樁情形層出不窮。對此，民進黨立委林俊憲表示，國民黨批賄選，「豈非對著鏡子痛罵？」

林俊憲今於臉書粉專撰文質疑，詹、郝兩人都罵賄選，「可是選舉舞弊不是國民黨的常態嗎？」包括請客吃飯、摸彩綁樁，「更是國民黨最常見的的伎倆」，他嘲諷，「郝龍斌與詹啟賢，豈不是對著鏡子痛罵？」

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  • 林俊憲今表示，郝、詹兩人都罵賄選，「豈非對著鏡子痛罵」。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

    林俊憲今表示，郝、詹兩人都罵賄選，「豈非對著鏡子痛罵」。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

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相關關鍵字： 國民黨主席選舉 林俊憲 詹啟賢 賄選綁樁 郝龍斌
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