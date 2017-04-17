快訊健康保健室 智能生活體驗
「郝賢」罵綁樁賄選 綠委諷：豈非對鏡痛罵？
2017-04-17 13:38
郝龍斌15日受訪時指出，與基層座談時曾耳聞，請客、綁樁、拉人頭、給津貼等賄選綁樁手法。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人詹啟賢、郝龍斌相繼直指，黨魁選舉賄選綁樁情形層出不窮。對此，民進黨立委林俊憲表示，國民黨批賄選，「豈非對著鏡子痛罵？」
林俊憲今於臉書粉專撰文質疑，詹、郝兩人都罵賄選，「可是選舉舞弊不是國民黨的常態嗎？」包括請客吃飯、摸彩綁樁，「更是國民黨最常見的的伎倆」，他嘲諷，「郝龍斌與詹啟賢，豈不是對著鏡子痛罵？」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 嫌演習花費太貴？ 軍方感嘆馬英九只要「廉價國防」
- 台灣轉型成「中立國」？ 學者：非常困難
- 誰賄選綁樁？詹啟賢：看誰反應最激烈
- 被放話？涂醒哲是否提名連任 傳綠高層5月揭答案
- 川習會後 陸委會：中國將加大宣示「一中原則」
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 淫亂高官偷123人妻 6私生子只1人是他的種
- 沒下雨也淹 北橫公路交安遭疑
- NBA季後賽 巫師擊落老鷹贏得開門紅
- 盤點TOP 10韓劇主題曲 你的愛劇有沒有上榜呢？
- 直播美女偷閨密證件 辦0元iPhone 7轉賣
- 費玉清再加碼 攻蛋唱滿4場
- 傳承戲曲藝術 魏海敏前進校園
- 陳羽凡投資13家公司 驚傳3家被吊銷執照
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 林憶蓮《歌手》奪冠 中國網軍輸不起扯黑幕
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Woman’s effort to dodge fare could cost NT$130,000
- 避免暴力逐客 聯航將禁止員工占乘客座位
- 夜店被丟手榴彈 爆炸造成1死30多人傷
- 綠轟林姿妙 宜蘭治安座談當拉票場
- 中國子母船撈過界 專抓高經濟魚
- 三大法人賣超8億 外資買超0.5億
- 趕赴南北韓非軍事區軍營 美副總統彭斯聽取軍方簡報
- 自由廣場》（澄社評論）改善空汙一定要廢煤
- 柯南沒騙人！8歲男童開車載妹去吃麥當勞
- 王少偉挑戰三太子 被「烤」到求饒
- 木棉花落幕 白河新蓮綻放
- 〈熱門族群〉iPhone 8加持 PCB下半年走俏
- 違停拖吊進入車道 車主趕到也不還車
- MLB》上原浩治連20局無失分中斷 小熊連三場遭逆轉
- 雷神來了？ 高架鐵路半夜爆閃
- 機車路口對撞 板橋傳1騎士重傷送醫
- MLB》43歲一尾活「隆」！ 柯隆7局挨1安寫意摘勝（影音）
- 〈上班一族4月徵文〉外派經驗談
- 公車優先通行國道 新北向交部叩關
- 郭阜林嗆釣蝦 撿球「瑄」言破功
- 左營第二公有市場將拆 文史團體不捨
- 《食神》味公主身價逾4億 贈兒8000萬房結婚
- 自我健康管理達人 全台有41位是百歲人瑞
- ＜品牌故事＞想要做醫療品牌 台灣只能打群架
- NBA》柯瑞也懂凌波微步？拓荒者慢動作重播（影音）
- 〈熱門族群〉LED應用百花齊放 晶電億光營收回溫
- 「山貓」從貨卡掉落 砸死騎士 司機肇逃判刑2年6月
- 前亞姊雷射意外毀容 身心受創慘如活殭屍
- 賄選賴給樁腳 苗栗前議員呂明亮判3年10月定讞
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「郝賢」罵綁樁賄選 綠委諷：豈非對鏡痛罵？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分