「郝賢」罵綁樁賄選 綠委諷：豈非對鏡痛罵？

郝龍斌15日受訪時指出，與基層座談時曾耳聞，請客、綁樁、拉人頭、給津貼等賄選綁樁手法。（資料照，記者方賓照攝）

2017-04-17 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人詹啟賢、郝龍斌相繼直指，黨魁選舉賄選綁樁情形層出不窮。對此，民進黨立委林俊憲表示，國民黨批賄選，「豈非對著鏡子痛罵？」

林俊憲今於臉書粉專撰文質疑，詹、郝兩人都罵賄選，「可是選舉舞弊不是國民黨的常態嗎？」包括請客吃飯、摸彩綁樁，「更是國民黨最常見的的伎倆」，他嘲諷，「郝龍斌與詹啟賢，豈不是對著鏡子痛罵？」