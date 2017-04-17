公布會議紀錄 管碧玲批新北：富員外向窮書生搶錢

民進黨立委管碧玲批新北「富員外向窮書生搶錢」（資料照，記者劉信德攝）

2017-04-17 10:06

〔記者邱燕玲、楊淳卉／台北報導〕新北市長朱立倫今出席立法院前瞻計畫公聽會爭取預算，民進黨立委管碧玲今早則在臉書PO文表示，如果要從各縣市已核定送進來的預算刪除來保留給新北市，是「富員外向窮書生搶錢」；她並公布會議紀錄指出，2月22日，新北市與行政院的前瞻建設會議上，已經做了結論，雙北也共編了203.32億，「為什麼現在卻指控行政院呢？」

管碧玲上午PO文指出，「朱立倫看過來！鐵證！公布新北市和行政院的會議紀錄，證明行政院有關照雙北市！」前瞻基礎建設的公聽會即將展開，朱立倫引起騷動，我們很歡迎，但是，也必須提醒：國會不能做增加預算之決議，已經送進來的預算，無法增加，難道要因爲新北市爭不到預算，要退回重編嗎？

管說，或者，要從各縣市已核定送進來的部分刪除來保留給新北市嗎？如果這樣，真的是「富員外向窮書生搶錢」了。

管並公布會議紀錄表示，2月22日，新北市與行政院的前瞻建設會議上，已經做了結論，「為什麼現在卻指控行政院呢？」「雙北也編了203.32億，不是沒有，而且也是依據會議紀錄而來的啊！」

管碧玲公布會議紀錄指出，2/22日，新北市與行政院的前瞻建設會議上，已經做了結論。（取自管碧玲臉書）