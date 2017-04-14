胡勝正赴總統府開會卻送醫 留院觀察兩天
2017-04-14 16:38
〔記者蘇芳禾／台北報導〕中經院董事長胡勝正赴總統府開會送醫，總統府發言人黃重諺今天下午表示表示，胡勝正董事長是國安會諮詢委員童振源邀請，到童的辦公室討論財經智庫的相關議題，離開時呼吸不適叫救護車，過程中都清醒且可以稍微說話，不過因為身體虛弱，因此醫院要求留院觀察兩天。
胡勝正今天下午一點四十六分左右結束與童振源的會議，準備離開總統府時呼吸不順，現場並趕來兩台救護車救援，十分鐘內送馬偕醫院急救。
黃重諺表示，胡院士大約中午十二點進府開會，他的肺部一直有一些狀況，今天準備離開時覺得呼吸不順暢、微弱，所以叫救護車，也因為呼吸問題，所以有做呼吸強化，幫助呼吸順暢，醫務所的軍醫在救護車抵達前都有提供協助，基本上人都是清醒的。「沒有所謂昏倒的狀況。」
黃重諺表示，送醫休息與治療後胡院士狀況穩定，不過由於年紀較大，所以為慎重起見，醫生建議再待一兩天觀察。
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