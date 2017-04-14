| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

胡勝正赴總統府開會卻送醫 留院觀察兩天

2017-04-14  16:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中經院董事長胡勝正赴總統府開會送醫，總統府發言人黃重諺今天下午表示表示，胡勝正董事長是國安會諮詢委員童振源邀請，到童的辦公室討論財經智庫的相關議題，離開時呼吸不適叫救護車，過程中都清醒且可以稍微說話，不過因為身體虛弱，因此醫院要求留院觀察兩天。

胡勝正今天下午一點四十六分左右結束與童振源的會議，準備離開總統府時呼吸不順，現場並趕來兩台救護車救援，十分鐘內送馬偕醫院急救。

黃重諺表示，胡院士大約中午十二點進府開會，他的肺部一直有一些狀況，今天準備離開時覺得呼吸不順暢、微弱，所以叫救護車，也因為呼吸問題，所以有做呼吸強化，幫助呼吸順暢，醫務所的軍醫在救護車抵達前都有提供協助，基本上人都是清醒的。「沒有所謂昏倒的狀況。」

黃重諺表示，送醫休息與治療後胡院士狀況穩定，不過由於年紀較大，所以為慎重起見，醫生建議再待一兩天觀察。

廣告
  • 黃重諺轉述胡勝正送醫過程。（記者蘇芳禾攝）

    黃重諺轉述胡勝正送醫過程。（記者蘇芳禾攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 總統府 胡勝正
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：胡勝正赴總統府開會卻送醫 留院觀察兩天


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.