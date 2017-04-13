轉租軍宅套利 王定宇要政戰局清查

2017-04-13 11:22

〔記者曾韋禎／台北報導〕軍宅又惹爭議？民進黨立委王定宇指出，國防部原欲出租剩餘軍宅給民眾，卻有租賃業者從中轉租，賺取每戶每月萬餘元的價差，業者甚至還知道是誰在調查，根本就是內神通外鬼，要求政戰局清查在大台北地區的41戶有無類似狀況。

王定宇今召開記者會指出，當初眷村改建沒賣完的剩餘戶，政戰局提出活化辦法予以出租，並明訂不得轉租。結果他在3月29日接獲陳情，發現干城一村有租賃業者提供的租賃範本，每戶月租3.5萬元；但軍方標租的價格分為1.9萬、2萬、2.3萬、2.4萬元不等；干城一村共有6戶遭業者轉租，每年賺取108萬元的價差，3年下來就是324萬元。

他指出，目前軍方在台北市、新北市4座軍宅就出租41戶，政戰局應該全面掌握，到底有多少被轉租。不能讓人民多付、國家少收，卻都給掮客賺走了。

他還質疑，自己在4月11日詢問政戰局眷服處清查狀況，並提供租約。結果業者當天下午4時半就委託其他民代向其服務處關說，國會辦公室也在5時50分收到業者電話，這當然就是內神通外鬼，國防部應予清查。