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質疑忽略農水路整治 藍委：哪來的前瞻？

2017-04-12  12:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院正為審核「前瞻基礎建設特別條例草案」召開公聽會，討論水環境建設在前瞻計畫中的資源分配。對此，國民黨立委張麗善指出，行政院雖在前瞻計畫中編列兩千多億宣稱要整治水資源，實際上卻只著重各大水庫與區域排水，對於水資源基礎的農水路整治視而不見，張麗善痛批，前瞻計畫本末倒置，「根本一點也不前瞻」。

國民黨立委孔文吉、林榛蔚、江啟臣、張麗善與王惠美上午共同召開記者會，針對前瞻計畫中水資源的分配問題提出質疑。江啟臣表示，肩負排水、通行與灌溉水渠道的農水路是農業發展基礎，若能將農水路管理好，「供水能最大化、節水也能達到最大化」；江啟臣說，新開發新建設會帶來其他問題，不僅費時耗力，還沒辦法解決老問題，「為什麼不把資源用在既有建設上」、批評前瞻計畫棄基礎於不顧，只顧開發新的建設。

張麗善則列舉前瞻計畫中「水環境建設」項目，其中編列改善淹水面積200平方公里、縣市管堤防護岸及下水道250公里、中央管河川及區排治理120公里、海堤改善16公里，「就獨缺農水路」預算，痛批行政院獨漏攸關農民權益的農水路基礎建設，呼籲中央政府應該更重視基礎建設工程，立即將農水路納入前瞻計畫預算編列中。

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  • 國民黨立院黨團今召開「沒有基礎哪來前瞻？農水路是農民的活路，7萬公里農水路200年才能修完」記者會，質疑蔡政府的前瞻基礎建設，只著重在個各大水庫，全台農水路卻未編經費。（記者張嘉明攝）

    國民黨立院黨團今召開「沒有基礎哪來前瞻？農水路是農民的活路，7萬公里農水路200年才能修完」記者會，質疑蔡政府的前瞻基礎建設，只著重在個各大水庫，全台農水路卻未編經費。（記者張嘉明攝）

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