質疑忽略農水路整治 藍委：哪來的前瞻？
2017-04-12 12:19
〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院正為審核「前瞻基礎建設特別條例草案」召開公聽會，討論水環境建設在前瞻計畫中的資源分配。對此，國民黨立委張麗善指出，行政院雖在前瞻計畫中編列兩千多億宣稱要整治水資源，實際上卻只著重各大水庫與區域排水，對於水資源基礎的農水路整治視而不見，張麗善痛批，前瞻計畫本末倒置，「根本一點也不前瞻」。
國民黨立委孔文吉、林榛蔚、江啟臣、張麗善與王惠美上午共同召開記者會，針對前瞻計畫中水資源的分配問題提出質疑。江啟臣表示，肩負排水、通行與灌溉水渠道的農水路是農業發展基礎，若能將農水路管理好，「供水能最大化、節水也能達到最大化」；江啟臣說，新開發新建設會帶來其他問題，不僅費時耗力，還沒辦法解決老問題，「為什麼不把資源用在既有建設上」、批評前瞻計畫棄基礎於不顧，只顧開發新的建設。
張麗善則列舉前瞻計畫中「水環境建設」項目，其中編列改善淹水面積200平方公里、縣市管堤防護岸及下水道250公里、中央管河川及區排治理120公里、海堤改善16公里，「就獨缺農水路」預算，痛批行政院獨漏攸關農民權益的農水路基礎建設，呼籲中央政府應該更重視基礎建設工程，立即將農水路納入前瞻計畫預算編列中。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 這件事讓她理智線斷掉... 童仲彥嫩妹翻臉內幕曝光！
- 六輕生煤許可證將到期 朝野立委：開聽證會審核
- 國民黨團結關鍵 郝龍斌：在6個候選人
- 立委要求官員拒搭聯航 外交部：會提報行政院
網友回應
熱門新聞
- MLB》球速僅138公里 42歲日投依然宰制大聯盟（影音）
- 風波越燒越大！ 聯航總裁再道歉盼止火
- 王文洋與呂安妮傳分居 公關：原本就沒住一起
- 遠傳攜手台南市政府 智慧公車服務再升級
- 高倡捍衛家庭卻搞外遇 美州長下台
- 李明哲遭拘 陸委會促中三個儘快
- 水手擊落太空人 烤蚱蜢搶鋒頭
- 泰國男子胸膛刺女友臉 分手後改成狗頭
- 「帝寶」法拍戶創新低單價標脫 每坪跌破200萬
- 李安驚傳健康亮紅燈 秘密返台就醫
- 市值蒸發百億！聯航總裁認錯 網友：「為錢道歉」
- 林智勝暴瘦8公斤 「漏」出疲態
- 1039壽桃 賀保生大帝1039歲
- 土魯斯管弦樂團 前進屏東演藝廳
- 國賓冷凍牛肉麵 夯賣
- 遭冒牌少將詐財百萬 北京前政委來台出庭
- 國道7號將開環評 高市副議長籲多聽地方心聲
- G-Steel 瘦臉 輕巧都會風
- NBA》籃網明例行賽最終戰 林書豪輪休不打
- 監護權官司還在打 小布又爆有新歡
- 今日NBA戰績
- 老嫗早早入睡 女婿誤認自殺急報警
- 離職員工連偷兩次 老闆第二次才發現損失逾300萬
- 竹縣償債計畫 4年還9.9億
- MLB》經典賽最慘受害者？美國強投工作快不保了
- 赤科山電桿地下化 民疑重複開挖
- 瑤瑤《通靈少女》太夯 暮光女靈異體質召喚亡兄
- 殷仔主場首先發 看板見證「台灣」
- 白曉燕案20週年 週刊爆陳進興2千萬贓款成謎
- 不滿被住戶打傷 保全員洩漏住戶身分挨罰6萬
- E奶人間胸器深夜滾床 乳暈快閃好害羞
- 天母豪宅也落難 富邦777三樓法拍
- 財神遶境 林明溱扶轎求改善財政
- 低薪好苦悶？全聯總裁：年輕人太會花錢....
- 中西醫治高血壓 失智率可降到65％
- 高醫驚傳不明氣體 百人咳嗽眼癢 衝出院外
- 千億富少轟店員 網紅女友鑽戒放閃
- 年輕人太會花錢？ 全聯總裁遭嗆：不花錢你賺什麼
- NBA》超越洛夫 湯斯成灰狼單季新得分王（影音）
- 指馬收2億 周玉蔻改判拘役50天定讞
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：質疑忽略農水路整治 藍委：哪來的前瞻？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分