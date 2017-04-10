爆趙藤雄稱「不按圖施工4年」惹議 柯P：法院都判過

2017-04-10 16:12

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲昨談到大巨蛋案，他提到遠雄董事長趙藤雄曾問他一句「我已經不按圖施工4年，為什麼現在不行」，讓他當場呆掉。遠雄集團發言人楊舜欽直指此為公然汙衊，要求拿出證據，否則要柯把話收回去。

遠雄集團發言人楊舜欽昨指，趙藤雄什麼時候說過4年來都未按圖施工 市長若是沒清楚指出地點、時間，提出證據就屬公然污衊，所有會面皆有會議記錄，市府也有錄音，什麼時候趙董事長有說過這樣的話，請市長把話收回去

對此，柯文哲今聯訪表示，關於大巨蛋不按圖施工的事，經過台北市訴願委員會、監察院、行政法院都判過，遠雄就是不按圖施工。媒體追問柯，趙藤雄是否真的跟他講過這句話，柯表示當時只有他和趙藤雄、遠雄前副總蔡宗益等幾個人在談而已。

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