| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
出口連6紅！3月出口成長13.2％
 首頁 > 政治

爆趙藤雄稱「不按圖施工4年」惹議 柯P：法院都判過

2017-04-10  16:12

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲昨談到大巨蛋案，他提到遠雄董事長趙藤雄曾問他一句「我已經不按圖施工4年，為什麼現在不行」，讓他當場呆掉。遠雄集團發言人楊舜欽直指此為公然汙衊，要求拿出證據，否則要柯把話收回去。

遠雄集團發言人楊舜欽昨指，趙藤雄什麼時候說過4年來都未按圖施工 市長若是沒清楚指出地點、時間，提出證據就屬公然污衊，所有會面皆有會議記錄，市府也有錄音，什麼時候趙董事長有說過這樣的話，請市長把話收回去

對此，柯文哲今聯訪表示，關於大巨蛋不按圖施工的事，經過台北市訴願委員會、監察院、行政法院都判過，遠雄就是不按圖施工。媒體追問柯，趙藤雄是否真的跟他講過這句話，柯表示當時只有他和趙藤雄、遠雄前副總蔡宗益等幾個人在談而已。

相關影音

廣告
  • 爆趙藤雄稱「不按圖施工4年」惹議，柯文哲：法院都判過。（記者廖振輝攝）

    爆趙藤雄稱「不按圖施工4年」惹議，柯文哲：法院都判過。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 按圖施工 柯文哲 趙藤雄
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：爆趙藤雄稱「不按圖施工4年」惹議 柯P：法院都判過


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.