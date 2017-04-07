洪秀柱欣慰他挺國民黨 黃國昌回應超酸的
2017-04-07 20:36
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱因指稱時代力量黨主席黃國昌「支持日本核食進口」遭黃提告，兩人槓上。洪秀柱今天稍早表示，對於黃願意改變態度反對核食進口感到欣慰；黃國昌晚間則PO臉書回酸，說若洪秀柱不再造謠抹黑，大家都會很欣慰。
洪秀柱今天透過競選辦公室發布新聞稿表示，國民黨立法院黨團針對反對核食進口的提案，雖然遭民進黨立委以多數暴力否決，但時代力量立委黃國昌及洪慈庸終於願意改變態度，支持國民黨提案，公開表達反對核食進口的立場，她非常欣慰。
對於洪秀柱指稱他「改變態度支持國民黨提案」，黃國昌並未正面回應；不過晚間，他在臉書發出「酸文」，稱洪秀柱如果承諾不再造謠抹黑、歸還所有不義黨產、宣布放棄一中原則，「我想，大家都會很欣慰。」
相關連結請見：黃國昌臉書
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