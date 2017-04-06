嘉義縣議員葉和平將代理大林鎮長
2017-04-06 09:27
嘉義縣議員葉和平將代理大林鎮長。（資料照）
〔記者蔡宗勳／大林報導〕嘉義縣大林鎮鎮長黃貞瑜3月31日獲聘嘉義縣農會總幹事，將於4月7日走馬上任，因而同時辭去鎮長職務，嘉義縣政府3月底接獲黃4月7日生效的辭呈之後，隨即辦理派代作業，今天早上縣長張花冠簽核由縣議員葉和平代理大林鎮長至任期結束。
葉和平是梅山初中畢業，歷任大林鎮農會常務監事、理事長及第17、18屆嘉義縣議員。
葉和平代理鎮長之後，依地方制度法規定應隨即辭去議員一職，該選區應選五席，去年除夕陳保仁議員猝死，現在葉和平又將去職，缺額兩席，但仍未過半數，不用辦理補選。
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