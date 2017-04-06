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漢翔董座爭奪戰 背後傳馮世寬對上林佳龍

2017-04-06  06:57

〔即時新聞／綜合報導〕漢翔公司董事長廖榮鑫職位保衛戰，已經在政壇及市場上傳了好一陣子，而背後竟傳出是綠營內鬥，台中市長林佳龍力薦前漢翔公司總經理羅正方上位，不過，國防部長馮世寬力挺廖榮鑫，以達成國機國造任務，維持高教機的順利量產。

《中國時報》報導，軍方消息指出，目前，馮世寬仍擁決策權，廖榮鑫「沒有去留問題」。

綜合媒體報導，廖榮鑫「將去職」的傳聞持續在市場流傳，而切入點則是他是「馬系將領」，而綠營想撤換他，不過，蔡政府上台，提出國防產業帶來的龐大商機，更是各方利益團體角逐的重點，漢翔更航太產業的重鎮，被點名的利益團體是「綠營政治人物結合南部某航太精密加工公司，及中部某複合材料加工的公司」。

在傳言中被點名的競爭者有兩位，一是國防部總督察長劉守仁、另一名是經緯航太董事長羅正方，羅正方被指是「台中市長林佳龍力薦」，也曾經是扁執政任內擔任漢翔公司總經理。

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  • 漢翔董事長廖榮鑫。（記者王憶紅攝）

    漢翔董事長廖榮鑫。（記者王憶紅攝）

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相關關鍵字： 國機國造 廖榮鑫 林佳龍 漢翔公司 經緯航太董事長羅正方 馮世寬 高教機
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