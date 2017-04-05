台北市長選戰 傳蔣萬安規劃循「馬英九模式」

2017-04-05 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕「蔣」這個姓氏在台灣幾乎是個特殊的符號，據報導，在政治市場上，蔣孝嚴及蔣萬安這對父子，正以「一中一台」策略來經營；更有風聲指出，想讓蔣萬安循馬英九模式攻台北市長寶座。

現任立委蔣萬安才被提及可能角逐台北市長，不過看好度很低，《信傳媒》報導，連他身邊的人都自承，這次參選只是「炮灰」的結果，其實是把目標放在下下屆，至少連任一次立委之後的未來。

報導引述一位與蔣家熟識的人士說法，在蔣家內部，蔣孝嚴是以前國民榮譽副主席身分，經營中國的政治市場，而蔣萬安則是專心深植台灣，而也要至少連任一次上，更期待能先在立法院站穩腳跟，至少像個小賴士葆，最好在柯文哲卸任台北市長之後，循馬英九路線，角逐台北市長。