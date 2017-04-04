痛批洪秀柱死不認錯 黃國昌要用「法律程序」解決
2017-04-04 14:59
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱因指時代力量立委黃國昌持核食進口、支持毒品除罪化，遭黃國昌痛批信口開河並揚言提告。對此，洪秀柱在今日強調是「轉述鄉親說法」，黃也隨即回應，「只好透過法律程序，讓她清楚了解。」
整起事件源自於黃國昌遭選民發起罷免，洪秀柱被問到此議題，批評黃支持核食進口、支持毒品除罪化及配合民進黨作為，直言「樂觀其成」。
黃國昌後來在臉書痛批洪造謠抹黑、信口開河，要求她在48小時內提出他支持核食進口、毒品除罪化的證據，否則將提告。但洪秀柱表示，自己只是轉述民眾看法，對於黃揚言提告「大惑不解」，還說時力若願意和國民黨合作，她便樂意向黃國昌道歉。
對於這樣的回應，黃國昌再度於臉書發文，認為洪秀柱對自己的造謠抹黑「裝傻狡辯，企圖移轉焦點。」痛批她「不僅沒有擔當，還繼續死不認錯。」黃強調，既然洪秀柱感到大惑不解，「那就只好透過法律程序，讓她清楚了解。」並在最後諷刺說，「從中國國民黨及洪秀柱主席過去的表現，是不是夠格教訓時代力量，就交給社會公評。」
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