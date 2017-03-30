掩埋場悶燒 藍營議員斥台中市府慢半拍

2017-03-30 15:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕南屯區文山掩埋場廢木自燃悶燒不息，不少家戶烏煙瘴氣、怨聲載道，藍營議員今（30）日在議會直斥市府反應遲緩，有毒氣體滿天飛，學生家長擔心不已；市府表示，已全力動員，密切掌握相關狀況，盼能儘速控制悶燒狀況。

南屯區文山掩埋場枯樹枝自燃第6天，市府全天候輪值動員撲滅中。市議會30日一開會，議員朱暖英即提出緊急動議，她不滿表示，市府僅說要全力以赴，但除了呼籲民眾減少戶外活動，仍無具體解決對策，環保局長白智榮也只會抱歉，提不出協助辦法，市府團隊的反應太被動。

議員顏莉敏也說，樹枝堆疊時沒有實行有效的防火區隔與防災通道，囤積廢棄物過多過久，又沒妥善的消防警報設備，現在只能讓有毒氣體直接殘害當地居民的健康；藍營議員紛紛拿海報，上前圍住市長林佳龍；議長林士昌宣布休息協商，並數度要求「大家回座」。

林佳龍表示，市府動員消防員分3班不眠不休動員，也加強環境監測，全力解決悶燒狀況，環保局也派遣1部空氣品質監測車到春安國小，追蹤當地空品狀況，並將相關監測成果公布於網站，也提醒住戶減少戶外活動。

白智榮表示，同仁24日主動巡查時發現掩埋場的廢木堆置區有自燃現象，即通報消防局，火勢於25日熄滅，但又於27日復燃，會檢討廢木去化方式、加強管理。

消防局長蕭煥章也表示，已透過灌泥漿空氣阻絕、灌注大量水、移除可燃物等方式處理，但因悶燒範圍又廣又深，確實較難處理，今日再灌注上千噸的水源，盼有效減緩悶燒的狀況。