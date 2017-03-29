聽到高中生叫他馮爺爺 馮世寬笑稱「我今天30歲」
2017-03-29 14:11
〔即時新聞／綜合報導〕國防部今日邀請74位高中生到林口大崗靶場進行射擊體驗，國防部長馮世寬也到現場，但聽到學生叫他「馮爺爺」，他笑說，學生們把他叫得太老了，「我覺得我今天好像30歲」。
根據《中央社》報導，國防部為紀念106年青年節，與教育部共同舉辦「與青年有約射擊觀摩活動」，由教育部徵選北部地區8所學校共計74位高中學生參加。馮世寬也到場視察射擊，頒獎給成績優異的同學，並與學生互動，在場官兵請學生高喊「馮爺爺好！」不過馮世寬會後受訪時表示，「我覺得他們叫我馮爺爺叫得太老了，我覺得我今天好像30歲，和戰鬥兵站在一起，我到這裡來充滿活力」。
馮世寬也提到，自己本來很想射擊，但怕成績輸給學生，所以沒上場。至於最近引起熱烈討論的國防部戲劇拍攝計畫，記者詢問馮世寬是否會在劇中軋一角？馮世寬則笑而不答。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 親密合照外流... 李婉鈺被爆與吳志剛秘戀3個月
- 中國控李明哲涉國安 國台辦證實他被拘留
- 救李明哲 立委︰應向中嚴正交涉、抗議
- 赴竹縣座談 詹啟賢︰國民黨需要不一樣的領導人
- 退休警消抗議年改 政院前與警爆推擠
網友回應
熱門新聞
- 棒球》台灣經典賽3連敗收場 最新世界排名出爐！
- 直擊！五月天開唱倒數 7號公園已經塞到…
- 一卡通「嗶」進高鐵 4月上路
- SOGO母親節 化妝品直逼3.5折
- NBA》綠衫軍超越騎士 湯馬斯：目標不只是東部第一
- 蓮花原精誇大害死人？淨水琉璃李得仕羈押禁見
- 設低污染排放區 二行程機車車主反彈
- 高爾夫》從二手球具拚上日殿堂 涂阿玉感恩落淚
- 石門古戰場 擬重立日治時期紀念碑
- Apple Pay登台 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
- 前妻討6688萬 雙胞胎依依：我老公就是沒錢
- 司改會議》派出所長說明案情 被質疑「層級很低」
- 晶圓代工廠 世界先進擬買設備擴產
- 〈親子會客室〉善用計時器 親子免衝突
- 嘉市民宅大火 兒燒傷、母恐逃生不及
- 鼓鼓踢館《食尚玩家》 被讚可以取代「他」
- 沙灘練滑雪 新化高工林昱廷特奧摘金
- 高苑籃球隊五虎將上政大 創下學校紀錄
- 籃網戰力大躍進 美媒歸功豪哥
- 《謠言終結站》嬰兒趴睡顧頭型 有猝死風險
- 劈腿AV女優被逼飲尿？男星疑避嫌不敢公開喝這個…
- 裝傻第一名！被問小龍女告吳綺莉 成龍快閃推麥克風
- NBA》馬里昂全台趴趴走 示範防守不藏私
- 《中英對照讀新聞》Mystery Irish woman gives £50k fiver to charity 神秘的愛爾蘭女子捐出價值5萬英鎊的5元紙鈔給慈善機構
- 中職》韓職球隊宣布簽艾迪頓 超高年薪曝光
- 檢察官的定位？ 法官、檢察官空中交鋒
- 李婉鈺傳秘戀吳志剛3個月 曾和張克帆論及婚嫁
- 恆春區漁會監事改選 在野派小挫敗
- 桂畫廊景色美 郭淑莉4月再展歌喉
- 被吳可熙嗆不會導戲？楊雅喆：我罵她還比較有可能
- 台積電扯後腿 大盤：反攻9900點功敗垂成
- 西部13縣市空品不佳 46測站AQI達警戒橘
- 警救受困駕駛 竟是通緝犯
- 全球首例 日本完成iPS細胞他體移植
- 《小檔案》楊士芳林園 紀念清朝先賢
- 經典賽》日媒認證「台灣二隊」最強 鎖定王柏融
- ezPay宣布：為用戶支援使用 Apple Pay
- 哈妮隻身來台 預告秀舞技
- SBL決賽冷票房 「裕隆要負很大責任」
- 台幣強 人幣衰 中概電子慘雙殺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：聽到高中生叫他馮爺爺 馮世寬笑稱「我今天30歲」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分