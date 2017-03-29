聽到高中生叫他馮爺爺 馮世寬笑稱「我今天30歲」

2017-03-29 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕國防部今日邀請74位高中生到林口大崗靶場進行射擊體驗，國防部長馮世寬也到現場，但聽到學生叫他「馮爺爺」，他笑說，學生們把他叫得太老了，「我覺得我今天好像30歲」。

根據《中央社》報導，國防部為紀念106年青年節，與教育部共同舉辦「與青年有約射擊觀摩活動」，由教育部徵選北部地區8所學校共計74位高中學生參加。馮世寬也到場視察射擊，頒獎給成績優異的同學，並與學生互動，在場官兵請學生高喊「馮爺爺好！」不過馮世寬會後受訪時表示，「我覺得他們叫我馮爺爺叫得太老了，我覺得我今天好像30歲，和戰鬥兵站在一起，我到這裡來充滿活力」。

馮世寬也提到，自己本來很想射擊，但怕成績輸給學生，所以沒上場。至於最近引起熱烈討論的國防部戲劇拍攝計畫，記者詢問馮世寬是否會在劇中軋一角？馮世寬則笑而不答。