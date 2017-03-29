美學者：欲去除蔣介石政權 華府曾秘畫「倒蔣」
〔記者陳鈺馥／台北報導〕「去蔣化」議題在台灣社會引發關注，美國史丹佛大學胡佛檔案館東亞部主任林孝庭受訪表示，許多人把中華民國在台灣視為理所當然，黨國體制在台鞏固前，華府曾計畫一連串倒蔣、軍事政變行動方案，欲去除蔣介石政權，終因韓戰爆發而失敗。
《意外的國度：蔣介石、美國、與近代台灣的形塑》本月底發行，該書考證美國官方檔案、蔣介石日記等資料，揭露1950年代美國倒蔣秘辛，及美軍曾研議在台設立軍政府託管，更曾支持台獨人士反蔣。
美國為何要「倒蔣」？林孝庭解釋，國民政府1949年來台，美國為了國家利益，及保住台灣不落入共產黨佔領，研議解決失勢、失去民心的蔣介石，找其他人取而代之。
林孝庭指出，在體制內，美國找了國民黨內的留美派人士孫立人、吳國楨，體制外在香港、日本扶植第三勢力，暗中支持由廖文毅所組成的台獨組織「台灣再解放同盟」，多管齊下欲清除蔣家政權。
據美方解密國家檔案顯示，自1947年起，廖文毅的組織與美國國務院、東京盟軍總司令都有密切往來，廖也透過麥克阿瑟向杜魯門總統請願爭取台灣獨立。
「英美更曾合作逐蔣！」林孝庭表示，蔣介石日記曾提及，我國前駐美大使顧維鈞向蔣經國透露，英國政府與美國中情局研擬把蔣介石「趕出台灣」方案，當時一名英國人找上顧，勸他說服蔣交出政權，若願自我放逐，可得到一艘400萬美元豪華遊輪作為報酬。
林孝庭發現，據1950年美國務院電報紀錄，美方曾準備從關島、菲律賓空運武器給孫立人，暗助孫發動軍事政變，必要時提供幾百萬美元，讓孫可攏絡蔣介石身邊將領。
林認為，美國「倒蔣」沒有成功最大關鍵在於韓戰爆發，讓原本放棄蔣介石的美國，為避免共軍解放台灣，遂派第七艦隊協防，但美方依舊討厭蔣，國務院直到1952年都有「倒蔣」軍事政變計畫，直到1953年艾森豪當上總統，美國才改變態度認可蔣介石。
「蔣介石權力一鞏固，開始剷除異己！」林強調，蔣獲美援及1954年簽訂「中美共同防禦條約」後，隔年立即逮捕孫立人、趕走吳國楨，清除他所討厭的人，蔣經國則在50年代搞政工幹校，發展特務組織，與原軍統系統的毛人鳳，進行一連串的白色恐怖。
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標題：美學者：欲去除蔣介石政權 華府曾秘畫「倒蔣」
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