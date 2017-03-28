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徐巧芯大嘆被63歲阿伯纏著 黨內薪水大曝光

2017-03-28  12:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨內徐巧芯與蔡正元的戰火仍在延燒！徐巧芯今日中午在臉書嗆蔡正元，質疑他為何要偷改PO文，並感嘆自己被「63歲阿伯纏著」，對於她在在國民黨領到的薪水，徐巧芯也從時薪120到月薪6萬元的過程一一說明白。

徐巧芯指出，蔡正元昨日在臉書上原本寫「蔡正元沒有徐小姐的運氣，能領到馬金給的豐厚高薪」，隨後偷偷改成「蔡正元沒有徐小姐的運氣，能領到馬金從黨產中，撥給的豐厚高薪」，她對此表示，蔡正元如果發現自己寫錯了，直接跟她道歉就好，又何必修改文章。

徐巧芯澄清，她並非馬金愛將，因為她根本不認識金溥聰，唯一一次見到金還是在一場30人的公開活動上。徐巧芯接著透露，她進入國民黨後第一份工作是時薪120元的工讀生，等到她大學畢業擔任正職專員，薪水則是3萬元。

徐巧芯說，後來自己接任總團長，一整年都是當義工，每個月只有車馬費7500元。隨後她在國民黨新媒體部任職代理主任，此職位的薪水在8萬至9萬元，但不知為何她只拿到6萬元，每個月還要自行負擔無法報帳的1萬元工作費用。徐巧芯表示，她擔任馬辦發言人後，一毛錢都沒有領，也沒有車馬費。

最後徐巧芯意有所指的說，自己做事無愧於心，「不用賠任何人1.7億」，並反諷蔡正元「不用見笑轉生氣，說好的下地獄呢？」

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  • 國民黨內徐巧芯與蔡正元的戰火仍在延燒！她今日感嘆自己被「63歲阿伯纏著」。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨內徐巧芯與蔡正元的戰火仍在延燒！她今日感嘆自己被「63歲阿伯纏著」。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 徐巧芯今日在臉書上開嗆蔡正元。（圖擷自徐巧芯臉書）

    徐巧芯今日在臉書上開嗆蔡正元。（圖擷自徐巧芯臉書）

  • 徐巧芯透露，她進入國民黨後從時薪120元的工讀生，轉到正職專員時月薪則是3萬元，擔任國民黨新媒體部任職代理主任時月薪6萬。（圖擷自徐巧芯臉書）

    徐巧芯透露，她進入國民黨後從時薪120元的工讀生，轉到正職專員時月薪則是3萬元，擔任國民黨新媒體部任職代理主任時月薪6萬。（圖擷自徐巧芯臉書）

  • 徐巧芯反諷蔡正元「不用見笑轉生氣，說好的下地獄呢？」（圖擷自徐巧芯臉書）

    徐巧芯反諷蔡正元「不用見笑轉生氣，說好的下地獄呢？」（圖擷自徐巧芯臉書）

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