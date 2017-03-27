| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

爭取台積電到高雄 花媽：期待給高雄一個機會

陳菊強調高雄各方條件、準備都齊全，很歡迎台積電來高雄。（記者王榮祥攝）

2017-03-27  15:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕台積電是否到高雄設廠引發各界關切﹗高雄市長陳菊今表示，高雄各方條件、準備最齊全，很歡迎台積電到高雄投資，若有機會也願意拜訪﹔但陳菊也強調，關於台積電投資案，一切應以台積電發言為主，市府目前主要透過科技部探詢，不願過度打擾。

陳菊指出，高市府願與科技部、經濟部密切合作，盡最大努力爭取台積電到高雄，目前為止均朝正面發展，沒聽到要投資其他國家的訊息。

陳菊進一步表示，台積電若能到高雄，對高雄產業翻轉有相當助益，市府近期全力推動的高雄捷運紅線延伸到路竹，也是為路科產業進駐提早準備﹔且市府針對台積電可能投資已成立一個小組，相信碰到的問題、困難都不大。

陳菊說，高雄產業急需翻轉，很多問題都能克服，期待台積電給高雄一個機會。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台積電 陳菊
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧烤牛蒡天婦羅
日式✧蘿蔔泥涮牛肉
開胃菜✧香料蘑菇漬
鮮奶勿放冰箱這裡！
轉寄

標題：爭取台積電到高雄 花媽：期待給高雄一個機會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.