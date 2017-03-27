爭取台積電到高雄 花媽：期待給高雄一個機會
2017-03-27 15:26
陳菊強調高雄各方條件、準備都齊全，很歡迎台積電來高雄。（記者王榮祥攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕台積電是否到高雄設廠引發各界關切﹗高雄市長陳菊今表示，高雄各方條件、準備最齊全，很歡迎台積電到高雄投資，若有機會也願意拜訪﹔但陳菊也強調，關於台積電投資案，一切應以台積電發言為主，市府目前主要透過科技部探詢，不願過度打擾。
陳菊指出，高市府願與科技部、經濟部密切合作，盡最大努力爭取台積電到高雄，目前為止均朝正面發展，沒聽到要投資其他國家的訊息。
陳菊進一步表示，台積電若能到高雄，對高雄產業翻轉有相當助益，市府近期全力推動的高雄捷運紅線延伸到路竹，也是為路科產業進駐提早準備﹔且市府針對台積電可能投資已成立一個小組，相信碰到的問題、困難都不大。
陳菊說，高雄產業急需翻轉，很多問題都能克服，期待台積電給高雄一個機會。
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