視察林口電廠 蔡英文：今夏供電穩定
2017-03-27 14:51
林口新1、2號機今夏將擔任供電主力投手，全力穩定供電。（資料照，記者李雅雯攝）
〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文今日下午率部會首長視察正進行更新擴建計畫的林口發電廠，視察中央控制室及林口新1號機汽機廠房，並聽取電廠更新現況簡報。台電表示，林口新2號機在去年9月併聯，今年1月中旬也已完成96小時連續滿載測試，預計4月正式商轉，林口新1、2號機今夏將擔任供電主力投手，全力穩定供電。
為了邁向非核家園目標，能源轉型的成功推動非常關鍵，特別是供電持續穩定，蔡總統今天視察林口電廠，代表政府對相關工作進展的高度重視，同時也勉勵台電以及工作團隊同仁，為他們加油打氣。
台電說明，林口舊1、2號機在103年8月除役，林口電廠更新擴建計畫引進國內最先進、最環保的燃煤機組，相較於超臨界機組（如民營麥寮電廠），新機組效率提升6.93%、增加約電力系統的2%供電量。
台電說，林口新1機自104年11月併聯，並於去年10月正式商轉，截至今年2月底止，已產出約38億度的電，等同約10萬戶家庭10年用電量，林口新2機在去年9月併聯，今年1月中旬也已完成96小時連續滿載測試，預計今年4月正式商轉，林口3號機則預計於明年底前併聯。
台電表示，林口發電廠預計投入3部高效率低污染的「超超臨界」燃煤機組，每部機裝置容量80萬瓩，總裝置容量240萬瓩，未來全廠機組陸續到位後將轉型成為北台灣供電重心。
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