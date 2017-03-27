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特首選舉違反民主原則 呂秀蓮：一國兩制是謊言

前副總統呂秀蓮出席北市「言論自由日」活動，批評香港特首選舉違反民主，已經透露一國兩制是謊言。（記者張凱翔攝）

2017-03-27  11:51

〔記者張凱翔／台北報導〕香港大學在特首選舉前做的最新的民調顯示，香港人支持的前財政司長曾俊華的支持率為57%，前政務司長林鄭月娥的則是27%，但最後仍由北京支持的林鄭月娥拿下近七成的選舉人票當選特首。前副總統呂秀蓮今出席北市「言論自由日」活動，砲轟這凸顯北京操控香港選舉違反民主原則，一國兩制是謊言。

香港特首選舉制度並非人民直選，而是由約1200名選舉委員組成的選舉委員會投票，這次選舉中林鄭月娥拿下777票，對手曾俊華連400票都拿不到，但曾俊華的民調卻遠高於林鄭月娥，引發不少討論。

呂秀蓮今出席活動批評，民調遙遙領先的沒有當選，因為香港的小選舉、間接選舉都受控於北京當局，所以一國兩制是謊言，那當選的是男性還是女性就不重要了。因為就是北京在操控他，這就已經違反民主，那他當選之後掙脫北京的指控、好好為了香港服務的話那我們也給她祝福。

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