核災食品開放 王金平：已向日方表達須暫緩

2017-03-24 18:37

〔記者彭琬馨／台北報導〕前立法院長王金平率國親立委赴日訪問於傍晚時分返抵國門。王金平表示，日方對核災食品開放問題仍相當關切，但王向日方表達台灣政府需要「用時間換取空間」後，日方也能理解；王金平說，雖然日方仍相當期待開放，但「看起來沒有像以前那麼積極」。

前立法院長王金平21日率國親兩黨立委赴日訪問，期間除拜會日本副總理麻生太郎外，昨早也與外務副大臣岸信夫（安倍首相胞弟）舉行早餐會，同時並與「日華議員懇談會」會長平沼赳夫、自民黨青年局分別會面，期間談及多項台日間的重要議題，王並向日方表達希望能繼續支持台灣參與國際組織、早日簽署東亞地區經濟夥伴協定（ＥＰＡ）等，王金平於傍晚十分返抵松山機場，同行的還有國民黨立委柯志恩、林德福。

據了解，此行主要會面對象大多是王院長老朋友，交情深厚、會面氣氛也十分融洽。王金平受訪時強調，日方對台灣相當友善，此次赴日除首相外「該見都高層應該都見到了」；此外，會面也觸及敏感的沖之鳥議題，王金平說，台灣希望能圓滿處理，讓我們的漁船能在沖之鳥附近順利捕魚，他認為，雖然會面沒有明確談到處理沖之鳥議題「台日海洋事務合作對話會議」的舉辦時間，但應該近期內就會舉行。

至於近期外界關切台灣能否受邀出席世界衛生大會（WHA）一事，王金平說，有向日方表達出席意願，希望能有好的成果，至於日方態度他不便代為說明。