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試院年改版本有落差 府盼確保年金改革達標

2017-03-24  16:20

〔記者李欣芳／台北報導〕考試院全院審查會昨天放寬公務員年金改革最受關注的退休所得替代率調整，銓敘部原提案替代率最高77%、分15年調降至60%，但考試院卻表決通過替代率最高80%、分10年逐步降到70%，與總統府年金改革委員會改革方案有明顯落差，連日來引發民進黨立委對試院版本提出質疑。

對於考試院的方案與總統府年改會版本有落差，總統府發言人黃重諺今天下午受訪表示，年金制度改革的目標，就是要確保未來每一位國民能夠有安心、有品質的退休生活，經濟生活安全無虞，也讓國家有限資源能夠公平並且永續照顧每個人，這是國人高度期待，也希望年金改革可以成功。

黃重諺說，關於年金改革方案的研擬，透過年初國是會議已提出許多具體方向，相關部門都應該全力以赴，以確保改革目標能夠達成，當然在討論過程中，很期待也歡迎社會上每種對於年改的意見、想法都能充分討論，透過完整溝通，讓制度革新更加成功，至於考試院審查結果送到立院後，相信國會審查階段會有更完整的討論。

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  • 總統府發言人黃重諺表示，讓國家有限資源能夠公平並且永續照顧每個人，這是國人高度期待，也希望年金改革可以成功。（資料照，記者蘇芳禾攝）

    總統府發言人黃重諺表示，讓國家有限資源能夠公平並且永續照顧每個人，這是國人高度期待，也希望年金改革可以成功。（資料照，記者蘇芳禾攝）

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相關關鍵字： 年改會 年金改革 所得替代率 總統府 考試院 黃重諺
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