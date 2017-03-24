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李明哲赴中失蹤 社團：民進黨政府在幹嘛？

2017-03-24  12:15

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨前黨工、文山社區大學學程經理人李明哲，日前從澳門入境中國後失去聯繫，李明哲太太李淨瑜今天與社團召開記者會，台權會秘書長邱伊翎呼籲，「澳門及中國政府要提供李入境影像資料，證明沒拘捕」、「中國政府應公開說明」、「台灣方面，不只是陸委會，總統蔡英文及國安單位都要來正式面對，政府要有更積極的措施因應。」

李淨瑜表示，李明哲一直關心人權、公共事務，希望中國政府可以幫忙找李明哲，一個台灣公民毫無理由在中國失蹤超過5天，並不合理。「請中國政府及海基會告訴家屬，李明哲現在是生是死或在何處？」

「民進黨政府在幹嘛？」司改會執行長高榮志指出，兩岸不只有官方來往，兩岸公民社會也有交流，大家都在看，民進黨政府在幹嘛？有沒有回應中國公民社會？他們可能也對民進黨政府的回應有期待。台灣政府的立場是甚麼，要有很正式的說明，不是只有軟弱的回應。

經濟民主連合秘書長陳冠宇指出，中國政府有意透過失蹤的方式，迴避兩岸司法互助協議的通報機制，代表中國是缺乏法治、蔑視人權的社會，過去台灣與中國的交流，過度強調經貿、忽略人權，未來台灣與中國交流過程中，要把人權與民主法治的精神，放在更高的位置，以及將人權條款放入其中。

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  • 民進黨前黨工、文山社區大學學程經理人李明哲日前從澳門入境中國後失去聯繫，台權會等社團召開記者會，質問政府沒有作為。（記者蘇芳禾攝）

    民進黨前黨工、文山社區大學學程經理人李明哲日前從澳門入境中國後失去聯繫，台權會等社團召開記者會，質問政府沒有作為。（記者蘇芳禾攝）

  • 李淨瑜表示，李明哲一直關心人權、公共事務，希望中國政府可以幫忙找李明哲。（記者蘇芳禾攝）

    李淨瑜表示，李明哲一直關心人權、公共事務，希望中國政府可以幫忙找李明哲。（記者蘇芳禾攝）

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