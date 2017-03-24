03/24 各報重點新聞一覽

2017-03-24 06:40

自由時報

所得替代率// 試院放寬 立委砲轟放水

考試院審查年金改革又放水？繼退休年金請領基準放寬、遺屬年金月領金額提高，考試院全院審查會昨日再放寬公務員年金改革最受關注的退休所得替代率調整，銓敘部原提案替代率最高75％、分15年調降至60％，但考試院院會昨天首度動用表決權，以16比4通過考試委員所提版本，替代率最高80％、分10年逐步降到70％。

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林全：前瞻基建 帶動1.7兆投資

為提振經濟，行政院長林全昨在院會拍板「前瞻基礎建設特別條例草案」，宣布將提出總額8824.9億元的八年特別預算案。林全說，叫「前瞻」，就是希望對提升國家競爭力有幫助，該做的事，晚做不如早做，早就該做的更要做，未來的事要提前做！

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種苗界龍頭 上百機密「種子父母本」遭竊

農友種苗公司遭現職與離職員工勾結，盜取了公司市值兩千多萬的上百種專業種子「父母本」，一旦這些種子流至海外或中國，將嚴重衝擊台灣農業。

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蘋果日報

逆子怒砍虎爸 考上醫科不給讀 迷電玩被碎念

新北市一名去年考上高雄醫大的學生，因父母擔心他沉迷電玩，且離家太遠無法看管，要求兒子重考；兒子大前天在家自習因打電玩，遭母怒斥：「我給你這麼好的環境，你卻這樣！」兒子越想越氣，決定打母親洩憤，前天其父返家時，他竟持刀追砍父親，其父被砍到滿身是血。他被捕後依殺人未遂罪送辦，其父才懊悔自責給兒子壓力太大「我真的不怪兒子！」專家說，逆子砍父固然可惡，但父母也該檢討管教方式造成孩子痛苦。

恐怖公車門 一碰就開 國中女摔車外輾斃

新北市發生公車輾斃乘客的罕見意外！基隆客運一輛公車昨行經瑞芳時，2名女國中生在車上站立打鬧嬉戲，未料推玩用力過猛，15歲女國中生被推撞右側門後，車門應聲打開，女國中生瞬間摔出車外，慘遭公車右後輪輾爆頭慘死，推人女同學在警局自責痛哭，死者父親則跌坐在地，哭喊「女兒趕緊回來」，痛罵基隆客運害死乖女兒。檢警為究責，正追查公車右側門結構是否有問題。

聯合報

試院激辯5小時 退休所得替代率翻案放寬

考試院全院審查會昨進行「公務人員退休撫卹法草案」最後一輪審查，通過十八趴優惠存款至遲分六年逐步廢除，所得替代率逐年自百分之八十降至百分之七十（任職年資三十五年），較年改國是會議版本百分之七十五降為百分之六十放寬。

再過2天 香港新一屆特首是她？他？

再過兩天，香港將選出新一屆行政長官，選情升溫。北京支持的林鄭月娥普遍受看好，但聲望極高的曾俊華也有機會。

中國時報

世棒經典賽 美首度封王

第4屆世界棒球經典賽23日在洛杉磯道奇球場落幕，地主美國隊攻守俱佳，以8比0完封波多黎各，隊史首度封王，也圓了在這項頂級賽事的冠軍夢；波隊則中止7連勝，連兩屆屈居亞軍。美國隊史卓曼（Marcus Stroman）先發6局僅被擊出1支安打，獲選為本屆MVP。

林全沒特別喜歡彭淮南 彭：正常

行政院長林全昨大陣仗召開記者會，說明蔡政府執政近1年來最重要提振經濟政策的「前瞻基礎建設計畫」，卻被媒體追問，外傳前瞻計畫是由央行總裁彭淮南向蔡英文總統所建議，是否因此不喜歡彭總裁？林揆澄清表示，「我沒有不喜歡彭淮南，也沒有把他當成非常喜歡的人，他的建議也沒有不聽」。