美準貿易代表稱「將加強與台關係」
2017-03-22 16:33
〔記者呂伊萱／綜合報導〕《彭博》今報導，美國首席貿易談判代表提名人萊席爾（Robert Lighthizer）近日表示，美國計畫與台灣建立更緊密的關係。這可能再度引起美中關係緊張。
美國總統提名強硬派律師萊席爾出任貿易代表署（USTR）貿易代表，上週進行聽證會，目前任命程序仍在進行中。《彭博》今報導，萊席爾在回覆參議院的書面文件中指出，他計畫透過貿易與投資政策強化與台灣的雙邊關係。萊席爾表示，美國將尋求與台灣進一步談判的機會，盼解決長期存在的問題，包括爭取美牛與美豬進入市場等議題。
《彭博》指出，台灣是世界兩大經濟體美國與中國之間的敏感問題。川普去年與台灣總統蔡英文通話，後更質疑「一中政策」，並提到川普曾威脅對中國產品課以重稅，使美中關係一度緊張。而從上個月川普與習近平首度通話後，川普重申支持「美國的一中政策」，使緊張局勢和緩下來。
根據USTR，美國與台灣的2015年貿易總額達67億美元，是美國第9大貨品貿易夥伴。萊席爾也同川普同聲表示，支持「美國的一中政策」，不過萊席爾也說，他了解台灣和其他外國投資，將能在美國創造更多的就業機會，並增加美國的經濟增成長與競爭力。因此他計畫透過制定貿易和投資政策，促進對美的外國投資。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 彭文正質疑錄音中斷 檢察官笑「本來就這樣」
- 中批台灣外交「沒前途」李大維回嗆：大家走著看
- 台海危機護台 美前國防部長裴利訪台
- 高市6議員公開問政資訊 邀市民監督
- 國民黨反對外交聯席審監督條例 林昶佐嗆：昧於現實
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》美國2：1日本 全場比賽精華
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷孩子...
- 福島圍阻體內污水輻射量 高達11西弗
- 曾任金馬獎評審 影評人偷皮包判刑 高院：尤應自愛
- 仲琦2016每股獲利1.98元 創10年新高
- 搶先全日本 東京櫻花初綻
- 石棹天氣晴 萬蝶飛過
- 盧凱彤玩人體衝浪 背部失守
- 外埔三環路施工 中市議員聯合會勘
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 經典賽》日本守備賠掉勝利 美國首度殺進冠軍戰
- 玉女出軌變慾女 《花芯》揉胸色誘陷深淵
- 「我完全問心無愧」 翁啟惠聲明全文
- 違反勞基法罰110萬 蝶戀花職災未補償將另罰
- 世越號沉沒近3年 今日可望浮出水面
- 台股上萬點？期貨商：沒心情開香檳
- 一例一休沒影響 南投軍功橋提前完工
- 賞蜀葵花、吃爆米香 腦麻青年溫韾農遊
- 亞太國際教育協會 首度在高雄開會開展
- 愛子公主增肥救命 臉頰長肉畢業
- 批IMF悍將 進駐川普團隊
- 322水資源日 北水處教節水3秘訣
- 北港朝天宮︰遶境炸轎3次就好
- 房價若下修15% 近半民眾考慮購屋
- 自由廣場》台灣音樂史料何去何從
- 台大郭明良案 官方調查最快月底出爐
- 隆詩結婚周年甜蜜蜜 吳奇隆再忙都會下廚寵妻
- 街頭藝人當違建包租公 房客被燒死判他入獄
- 廣原學童開畫展 作品印上邀請函
- 邁阿密網賽》盧一哥男單獨秀 辛然配再拚后
- 考試7次才當上警犬 成為明星的牠卻不敵病魔
- 雙鐵集集一日遊 高鐵票價加160元玩一天
- 澎湖》湖西摩西分海 4月起管制開放
- 通苑白帶魚捕獲量 慘跌近9成
- 贈送翁啟惠150萬技術股 張念慈：玩笑話被當真
- 拍賣欠稅大戶土地 雲林縣庫進帳2.7億
- 經典賽》棒協交出組訓賽 林昶佐批體育署「非常偷懶」
- 終結連5升 新台幣收30.503元
- 延長PK戰克荷蘭 波多黎各晉決賽
- 蘭陽46歲勇警被車衝撞 滾地1圈槍擊毒犯…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美準貿易代表稱「將加強與台關係」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分