美準貿易代表稱「將加強與台關係」

2017-03-22 16:33

〔記者呂伊萱／綜合報導〕《彭博》今報導，美國首席貿易談判代表提名人萊席爾（Robert Lighthizer）近日表示，美國計畫與台灣建立更緊密的關係。這可能再度引起美中關係緊張。

美國總統提名強硬派律師萊席爾出任貿易代表署（USTR）貿易代表，上週進行聽證會，目前任命程序仍在進行中。《彭博》今報導，萊席爾在回覆參議院的書面文件中指出，他計畫透過貿易與投資政策強化與台灣的雙邊關係。萊席爾表示，美國將尋求與台灣進一步談判的機會，盼解決長期存在的問題，包括爭取美牛與美豬進入市場等議題。

《彭博》指出，台灣是世界兩大經濟體美國與中國之間的敏感問題。川普去年與台灣總統蔡英文通話，後更質疑「一中政策」，並提到川普曾威脅對中國產品課以重稅，使美中關係一度緊張。而從上個月川普與習近平首度通話後，川普重申支持「美國的一中政策」，使緊張局勢和緩下來。

根據USTR，美國與台灣的2015年貿易總額達67億美元，是美國第9大貨品貿易夥伴。萊席爾也同川普同聲表示，支持「美國的一中政策」，不過萊席爾也說，他了解台灣和其他外國投資，將能在美國創造更多的就業機會，並增加美國的經濟增成長與競爭力。因此他計畫透過制定貿易和投資政策，促進對美的外國投資。