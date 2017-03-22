黨代表選舉修正案遭奇襲 洪秀柱：下次再議
2017-03-22 15:54
國民黨中常會原本今天要處理挺吳派中常委提案通過修正的黨代表選舉辦法修正案，國民黨主席洪秀柱卻突發奇襲，以會議記錄無法確認為由，留待下次會議再討論，隨即宣布散會離去。（記者羅沛德攝）
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會原本今天要處理挺吳派中常委提案通過修正的黨代表選舉辦法修正案，國民黨主席洪秀柱卻突發奇襲，以會議記錄無法確認為由，留待下次會議再討論，隨即宣布散會離去，令現場媒體及所有中常委一片錯愕，這也創下國民黨有史以來開會時間最短的記錄。
挺吳派中常委隨即由李德維代表在中常會現場說明指出，原本共有二十四位中常委要在今日會中提案，針對黨代表參選資格由入黨滿四個月延長為一年的規定，再加註只要符合青年及學生保障身分者，就不在此限，也就是只要年齡四十歲以下，都將不受影響。
李德維並指出，另一項提案則是針對黨主席、中常委、中央委員選舉辦法做修正，這些黨職參選人除須符合原規定外，還必須分別具有黨籍三年以上、三年以上以及二年以上，才能參選黨主席、中常委與中央委員。
國民黨法規會主委劉漢廷解釋，上週與本週會議屬一次會，由於其他議案都已在上週處理完畢，今天只是確認上上週的會議記錄內容，但由於大家無法獲致共識，洪秀柱才會宣布散會，他並強調，國民黨中常會向來都沒有做表決，因此洪也只有散會一途。
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