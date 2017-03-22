| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄明日停水 部分地區達23小時、影響逾5千戶
 首頁 > 政治

黨代表選舉修正案遭奇襲 洪秀柱：下次再議

國民黨中常會原本今天要處理挺吳派中常委提案通過修正的黨代表選舉辦法修正案，國民黨主席洪秀柱卻突發奇襲，以會議記錄無法確認為由，留待下次會議再討論，隨即宣布散會離去。（記者羅沛德攝）

2017-03-22  15:54

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會原本今天要處理挺吳派中常委提案通過修正的黨代表選舉辦法修正案，國民黨主席洪秀柱卻突發奇襲，以會議記錄無法確認為由，留待下次會議再討論，隨即宣布散會離去，令現場媒體及所有中常委一片錯愕，這也創下國民黨有史以來開會時間最短的記錄。

挺吳派中常委隨即由李德維代表在中常會現場說明指出，原本共有二十四位中常委要在今日會中提案，針對黨代表參選資格由入黨滿四個月延長為一年的規定，再加註只要符合青年及學生保障身分者，就不在此限，也就是只要年齡四十歲以下，都將不受影響。

李德維並指出，另一項提案則是針對黨主席、中常委、中央委員選舉辦法做修正，這些黨職參選人除須符合原規定外，還必須分別具有黨籍三年以上、三年以上以及二年以上，才能參選黨主席、中常委與中央委員。

國民黨法規會主委劉漢廷解釋，上週與本週會議屬一次會，由於其他議案都已在上週處理完畢，今天只是確認上上週的會議記錄內容，但由於大家無法獲致共識，洪秀柱才會宣布散會，他並強調，國民黨中常會向來都沒有做表決，因此洪也只有散會一途。

廣告
  • 國民黨中常會原本今天要處理挺吳派中常委提案通過修正的黨代表選舉辦法修正案，國民黨主席洪秀柱卻突發奇襲，以會議記錄無法確認為由，留待下次會議再討論，隨即宣布散會離去。（記者羅沛德攝）

    國民黨中常會原本今天要處理挺吳派中常委提案通過修正的黨代表選舉辦法修正案，國民黨主席洪秀柱卻突發奇襲，以會議記錄無法確認為由，留待下次會議再討論，隨即宣布散會離去。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 奇襲 洪秀柱 黨代表選舉
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：黨代表選舉修正案遭奇襲 洪秀柱：下次再議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.