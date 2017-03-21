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中國養套殺台日韓旅遊業 李富城遭嗆「天才」...

2017-03-21  16:16

〔即時新聞／綜合報導〕前氣象專家李富城在臉書PO文指「中國用養，套，殺的方式，將台日韓的旅遊業打扒在地上，再也抬不起頭」，網友們在PTT八卦板上不以為然的表示，「知道別人在養套殺還乖乖走進去，你也是挺天才的」。

李富城表示：「今日中國己經不是過去的土八路，會充分應用他們的優勢，用養，套，殺的方式，將台日韓的旅遊業打扒在地上，再也抬不起頭，台灣陸客多，餐旅百貨等業績升天，台灣如此，韓國日本也一樣，一聲令下，不出團啦，台日韓真是哀鴻遍野，倒店的比比階是。中國靈活的運用他們的優勢，對陸客收放自如，而且發出外匯管制，消費大幅縮減，日本專做陸客的百貨業己進入寒冬。」

網友們則在PTT上吐槽：「你也知道會養套殺喔」、「看到別人被養套殺，不是想怎麼預防，而是想捧LP真是87」、「如果政府限制這老頭不能去中國旅遊，看他會不會讚」、「這是自己承認中國人民不過就是政府的棋子罷了，一點旅遊自由都沒有」、「所以才要降低依賴阿，一家公司常被客戶掐脖子，還會拼命增加出貨比重嗎」。

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  • 前氣象專家李富城在臉書PO文指「中國用養，套，殺的方式，將台日韓的旅遊業打扒在地上，再也抬不起頭」，網友們在PTT八卦板上不以為然的表示，「知道別人在養套殺還乖乖走進去，你也是挺天才的」（取自臉書）

    前氣象專家李富城在臉書PO文指「中國用養，套，殺的方式，將台日韓的旅遊業打扒在地上，再也抬不起頭」，網友們在PTT八卦板上不以為然的表示，「知道別人在養套殺還乖乖走進去，你也是挺天才的」（取自臉書）

  • 李富城稱「中客不來」，讓台日韓哀鴻遍野，遭網友嗆「如果中國那麼好，你為何死賴在台灣」。（圖擷取自李富城臉書頁）

    李富城稱「中客不來」，讓台日韓哀鴻遍野，遭網友嗆「如果中國那麼好，你為何死賴在台灣」。（圖擷取自李富城臉書頁）

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