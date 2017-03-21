中國養套殺台日韓旅遊業 李富城遭嗆「天才」...
2017-03-21 16:16
〔即時新聞／綜合報導〕前氣象專家李富城在臉書PO文指「中國用養，套，殺的方式，將台日韓的旅遊業打扒在地上，再也抬不起頭」，網友們在PTT八卦板上不以為然的表示，「知道別人在養套殺還乖乖走進去，你也是挺天才的」。
李富城表示：「今日中國己經不是過去的土八路，會充分應用他們的優勢，用養，套，殺的方式，將台日韓的旅遊業打扒在地上，再也抬不起頭，台灣陸客多，餐旅百貨等業績升天，台灣如此，韓國日本也一樣，一聲令下，不出團啦，台日韓真是哀鴻遍野，倒店的比比階是。中國靈活的運用他們的優勢，對陸客收放自如，而且發出外匯管制，消費大幅縮減，日本專做陸客的百貨業己進入寒冬。」
網友們則在PTT上吐槽：「你也知道會養套殺喔」、「看到別人被養套殺，不是想怎麼預防，而是想捧LP真是87」、「如果政府限制這老頭不能去中國旅遊，看他會不會讚」、「這是自己承認中國人民不過就是政府的棋子罷了，一點旅遊自由都沒有」、「所以才要降低依賴阿，一家公司常被客戶掐脖子，還會拼命增加出貨比重嗎」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 核廢料最終處置時程全曝光！
- 前瞻變錢瞻計畫？ 國民黨： 為2018選舉綁樁
- 李永得被盤查風波 朱立倫：一個微笑就能化解尷尬
- 人頭黨員爭議 朱立倫：黨中央嚴格審查
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》波多黎各延長賽險勝荷蘭 連2屆闖冠軍賽
- 中鋼研發成功！潛艦鋼板水下900公尺不斷裂
- 攀黑山女領隊 保七副大隊長︰她應是白凜
- 自製名片卡宣傳 掃描就可下單買毒
- 北辰國小慶90歲 木造宿舍爭設校史館
- 自由廣場》《真正男子漢》也可參考
- 〈廢核救家園〉福島核災6年 真相漸解
- 國民營養法草案預告 連鎖餐飲業須標熱量
- 台港合作阻詐騙 跨海追回260萬
- 經典賽》荷蘭強打搞烏龍當場傻眼 球迷笑瘋了（影音）
- 明朝寶藏曝光 「江口沉銀」傳說被證實
- 為何要被查證件？楊丞琳提問引爆網友舌戰
- 晶電爆大量 今列成交第一名
- 集集驛站傳要賣 公所反對
- 李永得事件 邱豐光：若無違失則要維護執法尊嚴
- 台男因無法登機大鬧香港機場 當事人還原真相...
- 中林路施工4度坍塌卻卸責 台電向高市府致歉
- 台灣反恐訓練影片曝光！網友驚呼「根本在看電影」...
- 休耕補償育苗業者 每公頃最高7500元
- 遠航馬公重落地 飛高旅客苦等檢修
- 中國部署東風16 我可有效攔截
- 「裕毛屋」靜岡綠茶包 農藥超標5倍攔下銷毀
- 樹德科大流設系畢展 監獄、雙靈人激發創意
- 東風16精準度高 對台威脅加劇
- 暌違17年 明正國中排球隊稱霸全國
- 台股開盤上漲10.21點 報9923.18點
- 水電工誤入華劇 李沛旭演活「烈女追纏郎」
- 飄零與人權》照顧正義在哪裡？移工照顧的血汗囚牢
- 非法吸金近200億元 心靈導師判11年沒收172億贓款
- 「台灣人一定要看！」 這部片連顧立雄看了都怕
- 合庫站前老大樓 變身時尚輕旅店
- 李宛儒赴美採訪 感傷被誤認是韓星
- 原學甲代表會議事廳活化 藝文展示館週五開館
- 基隆東岸停車場 市長促6月試營運
- 毒蟲被逮竟將毒品丟溪中 派出所長脫了
- 沈建宏撩妹被打槍 宇珊自爆桃花超級旺
- 精采巴塞爾 百年錶展倒數
- 兄弟野手、投手 「薪情」兩般樣
- 中掀反韓浪潮 南韓大使館籲遠離示威現場
- 硬頸婦不當護士 改行耕山、賣菜36年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國養套殺台日韓旅遊業 李富城遭嗆「天才」...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分