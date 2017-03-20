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數據底加！中客不來 桃機出入境人數不減反增

中客不來，桃園機場出入境人數反而增加。（資料照，記者姚介修攝）

2017-03-20  12:54

〔即時新聞／綜合報導〕中客不來造成台灣觀光業衝擊？實際查詢桃園機場旅客運量統計表，蔡英文執政以前的2016年1月出入境人數是332萬3895，小英上任後今年1月出入境人數則提升至363萬3149，多了將近31萬人，成長了9.03%。

如果只就入境狀況來看，2017年1月的176萬663人，依舊贏過2016年1月的161萬4901人，多出了近15萬名入境人士。不僅如此，在去年520蔡英文接任總統之前，當時桃機每月入境旅客最多的是4月的175萬7403人，但520以後，去年7月就達到185萬6426人；去年12月更達到186萬2045人。

另外，去年出入境合計最高的月份，同樣出現在蔡英文執政後的7月，共有371萬4250人。該統計表目前只處理到今年1月的資料，在桃園機場公司官網的「媒體中心」─「營運統計」中的客運量可以查詢。

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  • 蔡英文上任後今年1月桃園機場出入境人數提升至363萬3149人。（圖擷自桃園機場公司官網）

    蔡英文上任後今年1月桃園機場出入境人數提升至363萬3149人。（圖擷自桃園機場公司官網）

  • 去年1月蔡英文未上任前則是332萬3895人。（圖擷自桃園機場公司官網）

    去年1月蔡英文未上任前則是332萬3895人。（圖擷自桃園機場公司官網）

  • 小英去年520就職後，7月單月桃機入境就達到185萬6426人，12月更達到186萬2045人，比520之前還多。（圖擷自桃園機場公司官網）

    小英去年520就職後，7月單月桃機入境就達到185萬6426人，12月更達到186萬2045人，比520之前還多。（圖擷自桃園機場公司官網）

  • 去年出入境合計最高的月份，同樣出現在蔡英文執政後的7月，共有371萬4250人。（圖擷自桃園機場公司官網）

    去年出入境合計最高的月份，同樣出現在蔡英文執政後的7月，共有371萬4250人。（圖擷自桃園機場公司官網）

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