黃國書踢爆 旅行社造假資料冒領政府補助
2017-03-20 11:24
〔記者楊淳卉／台北報導〕中客來台人數大減，行政院去年推出「3億元擴大國旅補助政策」振興國內觀光，2個月內就被相關業者申請完畢。不過民進黨立委黃國書今召開記者會指出，他調閱觀光局相關核銷資料後，竟發現有業者以造假資料，申請相關補助核銷，如捷利旅行社所提出資料，就出現「同一個司機在同一天為不同旅行社出車」的詭譎情況，政府補助恐淪為業者吞食的大餅。
黃國書質疑，業者提供不實資料就可得到補助，觀光局是否和業者有不可告人的互通，為業者護航？若觀光局持續放水，對台灣觀光發展沒有幫助。他也要求交通部，重新檢視相關核銷資料，追回不肖業者冒領補助，並撤查觀光局長以下人員，是否有「內神通外鬼」情事，他也呼籲，檢調與監察院主動介入調查。
黃國書說明，有600間旅行社申請補助，他僅是調閱申請團數前10名的旅行社的核銷申請，就發現下列5大疑點，包括不同旅行社負責人卻是同一人，規避申請要點中單月20團上限規定；出1團拆5團、出1團報2團，同一群人竟出現同一天不同核銷照片中；旅行社提供司機資料謊報，上繳行車記錄資料造假；申請補助「一條龍」，旅行社、餐廳、申請協會、遊覽車公司負責人都是同一人；觀光局面對顯而易見造假，卻大方核銷。
觀光局業務組組長劉士銘回應，目前核銷作業仍在持續中，審核進度約20%，觀光局若發現有冒領情形，一定會向業者追回。他也說，資料收取若有疑義，會要求旅行社補正並從嚴審核，若業者無法提出，就不予補助。
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