川習會將簽第四公報？薛瑞福：無此計畫
〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院前東亞副助卿薛瑞福（Randall Schriver）近日率團訪台，對於外界擔憂美中將簽第四公報，薛瑞福今天表示，美中並沒有簽署第四公報的計畫；另外他也不認為薩德系統此時符合台灣的防衛需求，也不認為對台灣是合適的。
美國與中國正在計畫「川習會」，外傳將在四月舉行高峰會。而美國薩德導彈防禦系統核心裝備昨運抵韓國，中國限韓令與反韓情緒逐漸升高；美國國務卿提勒森現也正訪問日本，更將赴韓國與中國；前美國官員薛瑞福近日也率美國智庫「2049研究所」學者專家團訪台，與台灣政府就國安等議題交換意見。
外界擔憂「川習會」後美中發布第四公報，進而損及台灣利益。薛瑞福今天接受媒體訪問時明確表示，就他所知，並沒有關於簽署第四公報的計畫。薛瑞福說，「川習會」確定會觸及貿易議題與南海議題，另外可預期中國會談及台灣，所以台灣議題會端上檯面。薛說明，雙方會議後可能會發表一些共同聲明，但不論他們對美國的一中政策說了什麼，或是結果如何，薛瑞福認為，美國的一中政策包含台灣關係法與六項保證，應注重與台灣的關係與承諾，這些在相關結論裡都應該被提及。
另關於外傳台灣也是美國部屬薩德系統的選項之一，台灣國防部長馮世寬曾明確表態不贊成，薛瑞福今天也表示，美國沒有計畫在台灣部署薩德系統。薛瑞福說，過去台灣面對飛彈威脅時，美國曾經售予台灣愛國者三型飛彈等武器，提供台灣足夠的防衛能力。薛瑞福十分關注中國軍隊與人民解放軍的現代化，而他認為美國的確應該確保台灣的防衛安全能力，軍售則能滿足這些需求。
但他認為，薩德系統在此時對台灣並不是必要的部署，「也不在討論的議程之中」。薛說明，台灣所面對的威脅，與韓國所面對的或駐日韓美軍所面對的威脅都有些許不同，他雖不是戰略專家，但也不認為此時薩德對台灣是合適的，同時也不認為符合台灣的防衛需求。
美國國務卿提勒森這週訪問亞洲，並將訪問中國，薛瑞福說，提勒森會在訪問中表達美國對於朝鮮問題的關切。美方希望有更好的處理途徑，同時希望中國在處理韓半島緊張問題上可以提供更多協助。
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