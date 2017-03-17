駐日代表處寫「台北」 謝長廷：我常被消遣...

2017-03-17 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕繼日本將駐台機構正名為「日本台灣交流協會」後，我國對日窗口亞東關係協會，6日也已決定更名為「台灣日本關係協會」，駐日代表謝長廷稱兩者是門當戶對，然而，位於東京的「台北駐日經濟文化代表處」，因名稱特殊，讓他有點「困擾」。

中央社報導，謝長廷指出，台灣的駐外機構常用名稱為「台北經濟文化代表處」，但位於東京白金台的「台北駐日經濟文化代表處」，寫的卻是「『台北』駐日」，「所以我常常被消遣」。謝長廷表示，上次有來自台中、宜蘭的人跟他開玩笑，說他們也要設駐日代表處，還有人請他「跟你們市長柯文哲講一下」。

謝長廷認為，我國在全球的駐外機構，惟有日本是用這個稱呼，這比較奇怪，但因牽涉到日本，所以正名有待商量，不過，他建議政府，應將台灣的外館名稱統合一下。